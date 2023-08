Tragedia al mare, l’ex presidente della Pro Loco Pietro Laudini muore in acqua

Un 75enne di Spoleto, Pietro Laudini, è morto questa mattina ad Alba Adriatica mentre era a fare un bagno. Il dramma si è consumato nel tratto di mare tra gli chalet Nettuno e Calipso. Forse per la forte corrente, con un mare agitato, l’anziano di Spoleto non è riuscito più a raggiungere la riva. Il bagnino e un carabiniere avrebbero tentato di prestare soccorso ma tutto è risultato inutile. Una volta riportato a riva era già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno provato ancora a tenerlo vita con ulteriori massaggi cardiaci ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. E’ giunta anche una eliambulanza da Pescara che però è risultata ormai inutile. E’ la terza tragedia che si consuma negli ultimi giorni durante le vacanze: tre sono gli umbri morti annegati . La notizia della morte di Pietro Laudini ha gettato nel dolore la città di Spoleto. Laudini, pensionato dell’ex Banca Popolare di Spoleto, per tanti anni è stato presidente della Pro Loco di Beroide. Un uomo conosciuto e stimato da tutti.