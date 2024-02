A Magione la prima edizione del “Trail dei Molini”

Una manifestazione unica, dedicata al trail-running e all’esplorazione della natura: è stata presentata così stamani l’idea, ora divenuta realtà, dell’A.S.D. Atletica AVIS Magione, il gruppo di runner e atleti che organizza il “Trail dei Molini (TdM) – 1°Memorial Crispoldo Pesciarelli” al via nella prima mattinata di domenica 25 febbraio a Magione (PG) per una giornata dedicata a sport, salute, ambiente e solidarietà.

Il “Trail dei Molini”, per il quale sono attesi circa 400 iscritti alle gare agonistiche e oltre 200 per le attività ludiche, nasce dalla bellezza dei paesaggi umbri e dal desiderio di condividere un’esperienza unica con amici e appassionati dell’avventura outdoor e del benessere. Partendo da via dei Molini 1 (l’evento non poteva che prendere questo nome…), in un percorso ad anello di andata e ritorno, i runners attraverseranno e costeggeranno il torrente “Caina”, emissario del Lago Trasimeno e fonte di energia per i mulini che attorno al 1500 si svilupparono lungo il suo corso, tanto che non potranno sfuggire all’occhio dei partecipanti i resti di ben cinque mulini che identificano proprio la zona di Casenuove di Magione: il Mulino del Ponte, il Mulino della Badia, il Canneto, la Molinella e il Mulino Nuovo.

La manifestazione sportiva, infatti, vuole coniugare la passione per la disciplina del Trail-Running (che è anche rispetto dell’avversario sportivo con precise regole di comportamento per poi ritrovarsi a scambiare opinioni differenti o due risate, durante il cosiddetto “terzo tempo” dopo gara) con il benessere fisico e pure con la scoperta e la promozione degli angoli più nascosti e sorprendenti del territorio dei Colli del Lago Trasimeno.

A spiegare il senso della manifestazione è stato Filippo Pelagracci, ideatore del “Trail dei Molini”: “Dopo tante gare di Trail-Running disputate nei luoghi più belli d’Italia, mai avrei immaginato di poterne organizzare una sulla “mia collina-palestra”, che regala ogni volta stupendi panorami sul Lago Trasimeno. Sono molto emozionato per quest’evento e allo stesso tempo ansioso di ritrovare i tanti amici conosciuti durante gli indimenticabili “terzi tempi post-gara.”

Per rendere possibile questa iniziativa è stato fondamentale il coinvolgimento delle realtà locali, dalle attività commerciali alle associazioni di volontariato. A cominciare da BigMat Pesciarelli Edilizia, storica azienda di Magione e punto di riferimento per la distribuzione di materiali per costruire e ristrutturare, che ha scelto di sostenere l’iniziativa in qualità di main sponsor e confermando il proprio impegno nell’investire sul futuro di questa manifestazione e nel promuovere il benessere dei cittadini attraverso lo sport e la valorizzazione del territorio.

Così, non è stato difficile pensare di dedicare la manifestazione al ricordo di Crispoldo Pesciarelli, fondatore dell’azienda, a cui verrà intitolato l’apposito Memorial con l’Atletica AVIS Magione intenzionata ad omaggiare una figura storica dell’imprenditoria locale al servizio della comunità.

Un gesto particolarmente apprezzato da Michelangelo Pesciarelli, titolare di Bigmat Pesciarelli Edilizia che sottolinea “con entusiasmo la partecipazione all’organizzazione di questa manifestazione che ha lo scopo di valorizzare il nostro territorio. Un imprenditore, insieme agli enti e alle associazioni locali, secondo me deve sempre cercare di dare il proprio contributo: infatti un’azienda “prende dal proprio territorio” ma poi deve anche restituire, alimentando così il circuito positivo dello sviluppo economico e sociale di quello stesso territorio per quella che amo definire economia circolare socio-economica”.

Agli appassionati della corsa in montagna e del mondo endurance il “Trail dei Molini” offrirà due percorsi Trail che si sviluppano su 25 km (1000 D+, in fatto di dislivello complessivo in salita) e 14 km (500 D+), che partiranno proprio dal piazzale antistante l’azienda BigMat Pesciarelli Edilizia, in via dei Molini, 1 a Casenuove di Magione, rispettivamente alle ore 9.30 e poi alle ore 10.00. A corredo delle gare agonistiche viene offerta la possibilità di cimentarsi in due percorsi aperti a tutti: l’Eco-Trekking di 13 km e l’Eco-Camminata di 5 km. Queste attività ludiche sono ideali per trekker esperti ma anche per neofiti, adulti, bambini e dog-walker ed hanno l’obiettivo di diffondere il concetto di salute e benessere, uno stile di vita attivo, il rispetto per l’ambiente, la solidarietà, nonché approfondire gli aspetti storico-culturali del territorio.

Una novità assoluta che sarà tenuta a battesimo dal Trail dei Molini è la passeggiata metabolica, un’opportunità per approfondire il tema del movimento, della salute e del benessere psicofisico, in una forma innovativa che strizza l’occhio alla tecnologia, arricchendo ulteriormente l’esperienza complessiva dell’evento.

A onorare la prima edizione del Trail dei Molini sarà, tra i vari ospiti, anche Marco Olmo, celebrità nel mondo Trail-running. L’atleta italiano ultramaratoneta – che all’età di 58 anni ha trionfato per due volte consecutive nell’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) percorrendo 167 km con oltre 8.000 metri di dislivello – oggi, ha 75 anni e continua a correre ogni mattina nei boschi del Piemonte, rappresentando i valori di forza di volontà, passione e determinazione.

La sede di BigMat Pesciarellli Edilizia di Magione e le aree del Centro Commerciale Pesciarelli, opportunamente allestite, rappresenteranno il centro pulsante dell’evento anche attraverso la zona Village e l’Expo gara, dove atleti e visitatori troveranno stand espositivi di aziende partner e sponsor, oltre che delle numerose associazioni del territorio, potranno provare l’emozione della E-Bike, del Quad oppure partecipare alle attività di istruttori e professionisti del benessere della persona. Per i più piccoli saranno organizzati anche laboratori artistici e ludico-motori.

Per tutti i partecipanti è inoltre previsto il classico “pasta party” organizzato dal Conad Superstore di Magione in collaborazione con alcuni artigiani del cibo del territorio Magionese.

Una grande festa dello sport e del benessere, insomma, che ha subito incontrato il favore del Comune di Magione e dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria il cui Consigliere regionale Eugenio Rondini non ha mancato di evidenziare “l’importanza di iniziative di questo tipo capace di valorizzare il territorio attraverso lo sport e significativi momenti di socializzazione. Si tratta di un evento a cui l’Assemblea Legislativa plaude offrendo il proprio patrocinio in segno di condivisione dei valori che verranno trasmessi da questa giornata insieme a tanti amici, sportivi e non”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito web ufficiale www.traildeimolini.it, mentre immagini e servizi per tutti i vari momenti della manifestazione potranno essere seguiti sulla pagina Facebook @TraildeiMolini oltre che sul canale Youtube e le pagine social di RTN Web Radio-Tv (https://rtnradio.it).

L’EVENTO IN BREVE

Trail dei Molini (TdM) – Memorial Crispoldo Pesciarelli – 25 febbraio 2024

Programma delle attività:

09:00 EcoTrekking 13K

09:30 TdM 25K – Gara Agonistica

09:35 Camminata Metabolica I

10:00 TdM 14K – Gara Agonistica

10:05 EcoCamminata 5k

11:30 Camminata Metabolica II

12:30 Premiazioni

13:00 Inizio Pasta Party

Presso: Sede Bigmat Pesciarelli Edilizia e Centro Commerciale Pesciarelli, Via dei Molini 1 – 06063 Magione (PG)

Possibilità di pre-iscrizioni on-line e d’iscrizione in loco la mattina della gara dalle 7.00 alle 8.30. Per le attività ludiche iscrizioni in loco presso gli stand preposti.

Interventi:

Eugenio Rondini, Consigliere A.L. Regione Umbria

Michelangelo Pesciarelli, Titolare Bigmat Pesciarelli Edilizia e Aziende Pesciarelli

Network, Main Sponsor

Giacomo Chiodini, Sindaco Comune di Magione

Massimo Lagetti, Vicesindaco Comune di Magione

Michele Fumanti, Presidente A.S.D. Atletica Avis Magione

Filippo Pelagracci, Ideatore Trail dei Molini, Ultra Trail Runner, Resp. Settore Trail

Running dell’Atletica Avis Magione