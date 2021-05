Al Club Velico Castiglionese si torna a veleggiare

Castiglione del Lago – Al Club Velico Castiglionese si torna in acqua a veleggiare. In realtà, gli allenamenti individuali sono ripresi ormai da diversi mesi, sempre nel rispetto rigoroso delle norme di prevenzione anti COVID 19. In questo periodo, sono tornate in acqua le imbarcazioni delle varie classi presenti al Club, in particolare gli Optimist, i Laser, i nuovi O’Pen Skiff (una evoluzione più performante degli Optimist), i Meteor.

I ragazzi del Gruppo sportivo si stanno preparando per la Zonale Laser a fine maggio e per la selezione per il Campionato italiano Coppa Primavela con gli Optimist, mentre con gli O’Pen Skiff tre giovanissimi parteciperanno a luglio al Mondiale open che si svolgerà in Sardegna a Calasetta.

I Meteor parteciperanno al Campionato italiano a Talamone all’inizio di giugno.

Il calendario di tutte le regate in casa è scaricabile dal sito del Club.

Infine, durante l’estate riprendono i Campus per ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni di età, in due diverse configurazioni, entrambe finalizzate ad insegnare ai bambini, con lezioni teorico-pratiche, ad andare a vela in sicurezza:

• quella tradizionale dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, nei periodi 21-25 giugno; 5-9 luglio; 19-23 luglio; 2-6 agosto; 16-20 agosto; 30 agosto-3 settembre;

• nella versione Mini campus, sempre dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 9,30 alle 12,30

I partecipanti saranno affiliati alla Federazione Italiana Vela e tesserati Club Velico Castiglionese, pertanto saranno anche assicurati, e riceveranno al termine un attestato relativo al livello raggiunto.

E’ necessario saper nuotare e presentare un certificato medico di buona salute per la pratica sportiva.

Il Club Velico Castiglionese adotta rigorose misure anti COVID 19: misurazione giornaliera della temperatura, mascherine, igienizzazione di mani e strutture. Gli ampi spazi del Club, in particolari esterni, garantiscono un adeguato distanziamento.

Per ogni informazione: il Club Velico si trova a Castiglione del Lago in Via Divisione Brigata Garibaldi, 49; mail: info@cvcastiglionese.it; sito web: www.cvcastiglionese.it; telefoni: 333 9622384 – 347 0369724.