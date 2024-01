Magione, si fa accreditare mille euro fingendo di essere il figlio: denunciati due giovanissimi

Due ragazzi di 21 e 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Magione in quanto ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una donna del posto. I due, originari della Lombardia e della Campania, avrebbero contattato la signora fingendo di essere il figlio asserendo di avere telefonato con un numero diverso in quanto aveva smarrito il proprio telefono cellulare. Le chiedeva quindi di accreditare 990 euro per affrontare alcune spese. La donna a quel punto ha provveduto ad eseguire il bonifico. Soltanto dopo si è accorta di essere stata truffata. A quel punto si è recata negli uffici della stazione dei carabinieri di Magione denunciando la truffa. L’attività investigativa dei militari dell’Arma ha consentito di individuare il titolare dell’utenza telefonica e quello della carta prepagata su cui erano finiti i soldi della vittima. Dopo aver messo in ordine tutti i tasselli dell’indagine i carabinieri hanno denunciato a piede libero i due all’Autorità giudiziaria.