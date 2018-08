Al via Le Rocche Raccontano XXV Ed. – 2018, il programma della Notte Bianca

FERENTILLO – Giunta alla VI^ edizione e da sempre in crescita di presenze per la sua straordinaria bellezza torna Sabato 18 Agosto la sensazionale NOTTE BIANCA DI FERENTILLO. Tutto il paese si riempirà di gruppi musicali, artisti di strada, punti ristoro con prodotti tipici e Street Food, fiere itineranti, giocolieri e giochi per tutte le età. Nelle principali piazze e vie si alterneranno concerti di ogni genere dal Rock’n Roll anni 50, lo Swing, il Reaggae, il Jazz, il Latino-Americano e la musica italiana d’autore fino ai canti folk dei Cantori della Valnerina. Tante le collaborazioni musicali quest’anno con gruppi provenienti da ogni parte d’Italia. Intanto oggi alle 21:00 si inizia con il grande Spettacolo di Apertura dedicato ai 150 anni dalla nascita del Poeta dialettale Furio Miselli, interpretato dall’Attore Stefano de Majo, con musiche e canti a cura della Banda Musicale “Furio Miselli” di Ferentillo e dei Cantori della Valnerina.

***PROGRAMMA NOTTE BIANCA***

– Ore 17:00 – Galleria Via della Vittoria

Apertura Mostre di pittura “La Valnerina”

– Ore 17:00 – Sala Teatro Scuola Ferentillo

Apertura Mostra Fotografica “We Are Valnerina”

– Ore 17:00 – Palestra Comunale

Apertura Area Baby con Spazio Gonfiabili H24

– Ore 19:30 – Taverna delle Rocche

Apertura Taverna delle Rocche

– Ore 19:30 – Via della Vittoria

Apertura Punti Ristoro Locali e STREET FOOD

– Ore 21:00 – Museo delle Mummie e Chiesa S. Maria

Apertura notturna del Museo delle Mummie, della Chiesa di Santo Stefano

e della Chiesa di Santa Maria

– Ore 21:00 – Via della Vittoria

Esibizione del gruppo “I Cantori della Valnerina” di Ferentillo con musiche popolari folkloristiche

– Ore 20.30 – Largo Furio Miselli

Musica Live con i “MISERERE” – I Miserere Zucchero tribute band

– Ore 20:30 – Via Emilia

Musica Live con “I Nuovi di Zecca”

– Ore 21:00 – Piazza Garibaldi

Musica Live e Danza con il Latino Americano ~ BANDA LOCA & HORIZON H – 91

– Ore 21:00 – Via della Vittoria (in prossimità del Municipio)

Spettacolo dei “ED& THE WEIRDS” sponsored by Ephebia

– Ore 22.30 – Largo Furio Miselli

Esibizione Live con “Mister P.Band- THE HAPPY ROCKSHOW 2018″

– Ore 23:00 – Via Emilia

Musica & Dj SET – Karaoke Live

– Ore 23:30 – Via della Vittoria ( in prossimita’ del Municipio)

Esibizione Live deiLola & The Sharks

– Ore 01.00 – Largo Furio Miselli

Disco Live con JACK DJ dell’RJM Staff Staff ( DJ – SET )

Giacomo Martinelli

***DAL TRAMONTO ALL’ALBA***

PUNTI RISTORO e MERCATINO ARTIGIANALE lungo le vie del paese per tutta la notte.