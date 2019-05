BCC Spello e Bettona: bilancio positivo per l’Assemblea dei soci 2019

SPELLO – Con un bilancio dall’utile netto di 575.000 euro e l’ingresso in Cassa Centrale Banca, primo gruppo cooperativo bancario d’Italia, si chiude in positivo l’Assemblea dei Soci 2019 di BCC Spello e Bettona. Grande sostegno al territorio con l’erogazione, nel 2018, di 100 mila euro per 136 iniziative e enti beneficiari.

Premiati 12 studenti meritevoli con altrettante borse di studio.

“Un buon bilancio che conferma – in un periodo estremamente difficile per il mondo bancario – il dato positivo dell’anno precedente: un utile netto di 575.000 euro è un risultato persino inatteso e ci vede orgogliosi e soddisfatti per il lavoro svolto”. Al termine dell’Assemblea dei Soci 2019 che si è tenuta domenica 5 maggio all’hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli di Assisi il Presidente della BCC Spello e Bettona Ing. Massimo Meschini ha commentato con queste parole il bilancio 2018, aggiungendo: “Dal 1 gennaio 2019 BCC di Spello e Bettona è parte del neo gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca. Nel 2017 e nel 2018 questa attività ha assorbito molte energie della struttura: dopo questa ripartenza saremo ancor più competitivi e fattivi sul territorio, con maggiori e migliori risultati”.

BCC Spello e Bettona nel primo gruppo cooperativo bancario d’Italia

Cassa Centrale Banca e le 84 BCC e Casse Rurali che insieme a BCC di Spello e Bettona ne rappresentano il cuore pulsante, si presentano al mercato come un gruppo dinamico, forte di quasi 11.000 dipendenti, oltre 1.500 filiali e un attivo che supera i 72 miliardi di euro. Gli impieghi lordi sfiorano i 45 miliardi, il patrimonio netto è di 6,7 miliardi di euro.

“Una stabilità ed un modello cooperativo di successo – afferma Meschini – che per BCC di Spello e Bettona significa solidità e spinta verso il futuro, rinnovando e rinforzando quel patto con il territorio che fu scritto nel lontano 1907 quando nacque l’allora ‘Cassa rurale di prestiti San Felice”-

Bilancio 2018

La gestione 2018 si chiude con un utile, al netto delle imposte, pari ad euro 575.767. Al 31 dicembre 2018 le masse complessivamente amministrate per conto della clientela – costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – ammontavano a 485 mln €, evidenziando un aumento di 29 mln €. In aumento sia la raccolta diretta (+5,9%) sia quella indiretta, (+8%). Gli impieghi netti si attestano a 260 mln € circa mentre il dato al 31 dicembre 2017 era pari a 275 mln €. Una dinamica principalmente ascrivibile alla cessione di una parte del portafoglio di crediti a sofferenza. Focalizzandoci più propriamente sugli impieghi verso la clientela, si deve evidenziare come la modesta ripresa del ciclo economico ed il permanere dei tassi su livelli estremamente ridotti non ha generato una solida ripresa della domanda di credito. L’abbondante liquidità immessa sui mercati dalla politica monetaria espansiva della BCE ha prodotto i suoi effetti, che si sono manifestati, ancora nel corso del 2018, in particolare nel calo del costo dei finanziamenti per le famiglie e per le piccole e medie imprese. La domanda di credito è rimasta debole a causa della scarsa dinamica degli investimenti e dei consumi; dal lato dell’offerta, invece, dove è in continuo aumento la pressione competitiva tra gli intermediari bancari, a consigliare un atteggiamento prudente sono rimaste le difficoltà inerenti alla qualità del credito. In un contesto generale ancora caratterizzato da incertezze, la nostra Banca ha privilegiato il rapporto di servizio alle economie dei territori serviti, in particolare alle famiglie ed alle piccole imprese.

Sostegno economico al territorio e borse di studio

Dal punto di vista dell’impegno sociale, la Banca ha assicurato supporto a numerose associazioni ed iniziative del mondo no profit. Sono stati erogati complessivamente 100 mila euro per 136 iniziative e enti beneficiari con una media di 736 euro per ogni erogazione. Tra le iniziative il sostegno alle Infiorate di Spello, alla Festa di Scienza e Filosofia che si svolge ogni anno, nel mese di aprile a Foligno, ma anche alla Scuola di giornalismo RAI di Perugia, al Festival del Cinema di Spello, ad eventi sportivi come la Strasubasio e a moltissime associazioni sportive della nostra Regione. Assegnate anche quest’anno le Borse di Studio ai più meritevoli laureati e diplomati soci o figli di soci: “Sono orgoglioso di poter dire che uno dei momenti più graditi dell’Assemblea – ha detto il presidente Meschini – è vedere che ci sono molti giovani, i nostri giovani, che riescono a dare il meglio di sé, con grandi risultati per loro stessi e per il loro territorio. Ci danno l’opportunità di vedere anche per chi stiamo lavorando, nella speranza di dar loro delle possibilità di futuro anche qui, oltre che fuori confine, poiché spesso costretti ad emigrare per ottenere il riconoscimento dei propri meriti”