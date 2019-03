Città di Castello, Tomassucci vicepresidente tecnico della Figc. Il plauso dell’assessore Massetti

CITTA’ DI CASTELLO – “La nomina di Claudio Tomassucci alla vice presidenza del Settore Tecnico della Figc è motivo di grande orgoglio per Città di Castello e sottolinea come la nostra comunità sappia esprimere nello sport atleti, tecnici e dirigenti di alto livello, capaci raggiungere importanti risultati non solo sul campo, ma anche nei vertici degli organismi istituzionali”. E’ con soddisfazione che l’assessore allo Sport Massimo Massetti saluta la designazione da parte del presidente della Federazione Italia Giuoco Calcio Gabriele Gravina di Claudio Tomassucci alla carica di vice presidente del Settore Tecnico, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti. Tomassucci, componente del Consiglio direttivo del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti della Figc, sarà uno dei tre vicari del presidente del consiglio direttivo Demetrio Albertini, insieme a Enrico Demarchi e Giuliano Ragonesi. Dell’organismo fanno parte, tra gli altri, il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini e Giuseppe Marotta, presidente dell’Associazione Italiana Direttori Sportivi. Il Settore Tecnico della Figc è organo di servizio della federazione incaricato di svolgere attività di studio e di qualificazione finalizzate alla diffusione e al miglioramento della tecnica del gioco del calcio. L’organo federale ha, pertanto, competenza nei rapporti internazionali nella definizione delle regole del gioco e delle strategie di formazione di atleti e tecnici, svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli ambiti del gioco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici collegati. “Auguriamo buon lavoro a Tomassucci – sottolinea Massetti – certi che saprà portare anche in questo importante contesto l’esperienza e la profonda conoscenza del mondo del calcio che lo caratterizzano, soprattutto per quanto riguarda l’ambito giovanile, che è di fondamentale importanza per dare prospettiva a questo sport”.