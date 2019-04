Frantoio Batta premiato al Vinitaly

PERUGIA – Dopo il premio Extragold al BiolNovello ottenuto recentemente in Puglia, un altro riconoscimento prestigioso è giunto ad arricchire il palmares del Frantoio Batta dal “Sol d’Oro” di Verona tenutosi nel corso di Vinitaly.

All’olio Batta è stata assegnata la prestigiosa “Gran Menzione” nella categoria dell’olio Biologico. Continuano così i successi a livello internazionale del frantoio Batta, perché anche i premi al Sol d’Oro sono assegnati a livello internazionale tra i 49 paesi produttori dell’olio extravergine di oliva.

Ottenere un riconoscimento per l’olio biologico significa considerazione e apprezzamento non soltanto per il prodotto finale che va in tavola o in cucina, ma anche per la cura degli olivi e del terreno su cui sorgono. Da anni Giovanni Batta eccelle nella produzione dell’olio biologico e i riconoscimenti gratificano il lavoro suo e dei suoi collaboratori, ma anche del territorio intorno a Perugia e nello specifico la zona di via San Girolamo, tra Ponte San Giovanni e il capoluogo di Regione. Grande soddisfazione anche per la madre di Giovanni Batta, la signora Lidia che dall’alto dei suoi 102 anni (11.6.1917 la data di nascita) e della sua esperienza di più anziana frantoiana del mondo ancora si interessa dell’andamento della produzione e gioisce e brinda in occasione dei premi ottenuti dallo storico frantoio Batta. Ma ancora la stagione dei premi non è terminata e chissà se in via San Girolamo arriverà qualche altro prestigioso riconoscimento.