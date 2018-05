Gubbio, Smacchi (Pd): “Massimo impegno sul lavoro”

GUBBIO – “Accogliamo con profondo senso di responsabilità” – afferma il consigliere regionale Andrea Smacchi (Pd) – “l’appello all’impegno che S.E. Monsignor Luciano Paolucci Bedini ha rivolto durante l’omelia in occasione della festa del Patrono S.Ubaldo su temi cogenti quali le famiglie, i giovani e la mancanza del lavoro.”

“Condividiamo appieno” – dichiara Smacchi – “il suo richiamo all’insegnamento di Ubaldo, vescovo e patrono, “fratello di tutti e familiare in ogni casa”, come modello ispiratore di bontà e mitezza, per ridare speranza ai giovani e a tutte le famiglie in difficoltà per il lavoro che non c’è.”

“Crediamo fermamente che il tema del lavoro debba essere in cima alle nostre priorità” – ribadisce il Consigliere – “e sia di fondamentale importanza dare risposte concrete alle numerose famiglie in difficoltà, che vivono in un clima di profonda incertezza dovuta proprio alla perdita del lavoro o ad un posto di lavoro mai trovato.”

“Solo attraverso un approccio diverso, un nuovo piano straordinario per il lavoro” – spiega Smacchi – “si può consentire un nuovo slancio all’economia del nostro territorio.”

“Gli obiettivi del piano” – continua Smacchi – “devono essere rivolti verso la creazione di posti di lavoro legati ad attività di risanamento, bonifica e messa in sicurezza del territorio, la valorizzazione dei beni culturali, la difesa del lavoro dei settori più tradizionali e delle imprese locali.”

“In questi mesi” – ricorda Smacchi – “ci siamo impegnati per restituire serenità alle tante famiglie umbre in difficoltà.” “Il reddito di inclusione da un lato e le risorse regionali e comunitarie investite in formazione per i giovani o per chi è stato escluso dai cicli produttivi dall’altro” – conclude Smacchi – “costituiscono interventi concreti per il rilancio dei territori colpiti dalla lunga crisi e sono la testimonianza di un impegno che non deve mai esaurirsi.”