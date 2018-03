Palazzo Cesaroni, si riunisce l’Assemblea legislativa: all’ordine del giorno la proposta di legge sul cyberbullismo

PERUGIA – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà mercoledì 4 aprile 2018, dalle ore 9.30. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata, mozioni, risoluzioni, atti amministrativi e di solo esame. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8(link is external)) e sul sito istituzionale Alumbria.it

QUESTION TIME

– “Riperimetrazione area Parco del Monte Cucco”, interroga il consigliere Andrea Smacchi (Pd), risponde l’assessore Fernanda Cecchini.

– “Riqualificazione dell’immobile sito in via del Favarone a Perugia di proprietà dell’Ater per ampliare lo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) già presente nelle vicinanze”, interrogano i consiglieri Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini (Lega), risponde l’assessore Giuseppe Chianella.

– “Denatalità, interruzione volontaria di gravidanza (ivg) e piena applicazione della legge n. 194/1978. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo”, interroga il consigliere Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next), risponde l’assessore Luca Barberini.

– “Chiarimenti urgenti sul futuro dei lavoratori della ex Novelli”, interroga il consigliere Marco Squarta (FdI), risponde l’assessore Fabio Paparelli.

– “Situazione post sisma a Castelluccio di Norcia, tempi per la realizzazione delle opere”, interrogano i consiglieri Emanuele Fiorini e Valerio Mancini (Lega), rispondono gli assessori Fabio Paparelli e Fernanda Cecchini.

– “Procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende ospedaliere e delle A.s.l. della Regione Umbria. Allarmanti notizie di stampa in merito all’amministratore delegato di impresa aggiudicataria. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo”, interrogano i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Luca Barberini.

– “Oggettiva crisi cronica della struttura dell’ospedale Santa Maria di Terni, entro l’anno porre la prima pietra del nuovo super ospedale Umbria sud. Informazioni della Giunta al riguardo”, interrogano i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Luca Barberini.

– “Orientamenti espressi dall’Autorità umbra per rifiuti e idrico (Auri) sull’utilizzazione di combustibile solido secondario (css) nei cementifici umbri e, potenzialmente, in altre aziende energivore. Intendimenti della Giunta regionale”, interrogano i consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S), risponde l’assessore Fernanda Cecchini.

PROPOSTE DI LEGGE

– “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge regionale n. 28/2012 (disposizioni di adeguamento al decreto – legge n. 174/2012 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012)”. Iniziativa dei consiglieri Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Raffaele Nevi (FI), Silvano Rometti (SeR), Attilio Solinas (Misto-Mdp). Relatore Gianfranco Chiacchieroni.

– “Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo – modificazioni a leggi regionali”. Iniziativa dei consiglieri Donatella Porzi (Pd) e Silvano Rometti (SeR). Relatore Silvano Rometti.

MOZIONI

– Incentivazione dell’acquisto di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale e della conversione a gas metano o gpl dell’alimentazione di automobili e autocarri fino a 35 quintali. Iniziative della Giunta regionale”. Atto di iniziativa dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S).

– “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell’attivazione di un sistema che consenta la tracciabilità del percorso seguito, nonché della quantità e qualità dei materiali spostati, dagli automezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti”. Atto di iniziativa del consigliere Claudio Ricci.

– “Avvio della procedura per l’approvazione del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e conseguente eliminazione della previsione di impianti per il trattamento termico sul territorio regionale”. Atto di iniziativa dei consiglieri Valerio mancini ed Emanuele Fiorini (Lega), Marco Squarta (FdI), Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next), Claudio Ricci.

– “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale volte all’applicazione di agevolazioni a favore degli studenti delle scuole secondarie relativamente alla sottoscrizione di abbonamenti scolastici al trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano”. Atto di iniziativa del consigliere Carla Casciari (Pd).

– “Introduzione di misure normative in ambito di diritto allo studio universitario al fine di agevolare la specializzazione medico – sanitaria e l’inserimento professionale degli studenti umbri”. Atto di iniziativa dei consiglieri Carla Casciari e Giacomo Leonelli (Pd).

– “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini dell’urgente emanazione di linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori”. Atto di iniziativa del consigliere Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next).

– “Impegno della Giunta regionale affinché tutti i minori (da 0 a 6 anni) non in regola con le vaccinazioni, ma regolarmente iscritti e accettati presso asili – nido e scuole dell’infanzia, possano portare a termine l’anno scolastico 2017/2018 senza interruzione della continuità educativa”. Atto di iniziativa dei consiglieri Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini (Lega).

– Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale volte alla definizione di standard e percorsi formativi relativi alla figura tecnica del ‘maestro di danza’”. Atto di iniziativa del consigliere Carla Casciari (Pd).

– “Istituzione della giornata nazionale e dell’osservatorio regionale sulle politiche di welfare aziendale – impegno della Giunta regionale a sostegno della candidatura del Comune di Assisi a sede dell’osservatorio, nonché luogo di celebrazione della giornata nazionale”. Atto di iniziativa del consigliere Carla Casciari (Pd).

– “Contributo per l’assistenza indiretta che favorisce la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a malattia rara”. Atto di iniziativa del consigliere Marco Vinicio Guasticchi (Pd).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

– “Miglioramento delle prestazioni sanitarie erogate agli anziani ternani – impegni della Giunta al riguardo”. Atto di iniziativa della Terza commissione, relatore il presidente Attilio Solinas.

– Adozione di iniziative da parte della Giunta al fine di promuovere nel nuovo piano sanitario regionale una politica di tutela effettiva dei diritti delle persone affette da malattie rare, come la sindrome X Fragile”. Atto di iniziativa della Terza Commissione, relatore il vicepresidente Sergio De Vincenzi.

– “Licenziamento ed esclusione dei diplomati magistrali dalla graduatoria di prima fascia (Gae) a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2017”. Atto di iniziativa della Terza commissione, relatore il presidente Attilio Solinas.

ATTI AMMINISTRATIVI [Relatore Andrea Smacchi (presidente Prima Commissione)]

– “Consulta regionale dello sport – elezione dei componenti di spettanza dell’Assemblea legislativa.

– “Associazione “Mostra nazionale del cavallo – Città di Castello” – elezione di un componente effettivo e di un componente supplente, di spettanza della Regione Umbria, in seno al collegio dei sindaci revisori”.

– “Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda pubblica di servizi alla persona scuola dell’infanzia Santa Croce – casa dei bambini Maria Montessori – rielezione del componente di spettanza della Regione Umbria”.

– “Collegio dei revisori dei conti del consorzio di sviluppo industriale Flaminia Vetus – elezione di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di un membro supplente di spettanza della Regione Umbria”.

– “Consulta regionale della cooperazione – elezione dei componenti di spettanza dell’Assemblea legislativa”.

– “Collegio dei revisori legali dell’Agenzia forestale regionale – elezione dei tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente”.

– Collegio sindacale della Associazione culturale e scientifica denominata Scuola di alta specializzazione e Centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili – elezione di un componente effettivo, con funzioni di presidente”.

– “Comitato regionale dell’I.n.p.s. dell’Umbria – designazione di un componente di spettanza della Regione Umbria”.

– “Nomina del sindaco unico dell’azienda vivaistica Umbraflor”.

– Organo di controllo contabile del Parco tecnologico agroalimentare 3a – società consortile a r.l. – designazione del componente di spettanza della Regione Umbria”.

– “Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche – designazione di un componente di spettanza della Regione Umbria”.

ATTI SOLO ESAME

– Relazione al 31 dicembre 2016 sull’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. ‘23/2003’ (norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale). Relatore: Silvano Rometti (SeR).

– Relazione, relativa all’anno 2016, sullo stato di attuazione degli interventi per le famiglie, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 407 – comma 6 – della legge regionale n. ‘1172015’ (testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni ed integrazioni. Relatore di maggioranza, Attilio Solinas (presidente III Commissione; relatore di minoranza, Sergio De Vincenzi.

– Relazione, riferita agli anni dal 2014 al 2016, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 10 della Legge regionale n.’5/2013’ (valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale). Relatore: Silvano Rometti.

– Relazione al 31 dicembre 2016 sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge regionale n. ‘12/1995’ e successive modificazioni ed integrazioni (agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), in adempimento alla clausola valutativa. Relatore di maggioranza Carla Casciari, relatore di minoranza Maria Grazia Carbonari.

– Relazione sul sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 6 della legge regionale n. ‘30/2013’. Relatore di maggioranza Carla Casciari, relatore di minoranza Maria Grazia Carbonari.

– Relazione sullo stato di attuazione della Legge regionale n. ‘16/2013’ (norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto), in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 8 della Legge regionale medesima. Relatore: Attilio Solinas (presidente III Commissione).

– Delibera Giunta regionale n. ‘34/2016’ e n. ‘1337/2016’ – aggiornamento della situazione della riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare e della situazione impiantistica regionale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell’autorità umbra per rifiuti e idrico (Auri) – relazione in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 49 della Legge regionale n. ‘11/2009’ (norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate). Relatore: Eros Brega (presidente II Commissione).

– Relazione, riferita agli anni dal 2013 al 2016, sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 24 della legge regionale n. ‘30/2015’ e successive modificazioni ed integrazioni (sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia). Relatore: Carla Casciari.

– Relazione del collegio dei revisori dei conti sull’andamento della gestione finanziaria della Regione nel terzo trimestre 2017. Relatore Andrea Smacchi.