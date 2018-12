Umbertide, lavori estivi 2018: consegnati gli attestai ai ragazzi

UMBERTIDE – Sono stati consegnati presso la Sala della Musica del Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide gli attestati di partecipazione e i rimborsi spese ai ragazzi che hanno preso parte ai ‘Lavori estivi 2018’. La finalità del progetto è da sempre quella di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro in maniera protetta. Quest’anno i lavori estivi hanno registrato 21 partecipanti di età compresa fra i 16 e 21 anni.

L’iniziativa, arrivata al suo decimo anno e che consente l’acquisizione di crediti formativi scolastici, è stata promossa dal Comune di Umbertide in collaborazione con le Cooperative Asad (che con i propri operatori seguono passo a passo l’esperienza estiva dei ragazzi) e con le Cooperative di tipo B, Il nido dei Pettirossi e Cassiopea (che consentono ai ragazzi di diventare veri e propri soci volontari). Un’opportunità che i 21 ragazzi hanno saputo sfruttare al meglio, dimostrando grande impegno, senso civico e responsabilità, diventando così un esempio per i loro coetanei. In particolare, quest’estate i partecipanti al progetto sono stati impegnati nella pulizia e risistemazione dei parchi pubblici (grazie anche al sostegno dei dipendenti e responsabili del Magazzino del Comune), nella ripulitura e nel riordino dei Centri estivi comunali.