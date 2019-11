Uniassiteam festeggia la vittoria come “agenzia join the top“ italiana UnipolSai del 2018

CORCIANO – Si è svolto venerdì 22 novembre a Corciano (PG) l’evento di Uniassiteam srl, impresa umbra legata al gruppo UnipolSai, che ha ricevuto il premio come agenzia Top italiana – UnipolSAI del 2018. “Il premio-ricevuto a Marrakech lo scorso 18 ottobre – ci dice l’AD Mario Lombardini – è il frutto di un lavoro di squadra che valorizzando competenze e professionalità, è stato in grado di portare questa giovane società subito ai primi posti. Non pensiamo di essere arrivati, ma con umiltà abbiamo tracciato il solco nel quale proseguire la nostra strada. Ora dobbiamo guardare avanti e fare sempre dei miglioramenti anche se la partenza è stata positiva. La cosa più bella, al di là dei risultati, è quella di aver inserito tanti giovani che avranno un futuro con noi”.

Alla serata erano presenti, oltre che l’intero STAFF di Uniassiteam srl, anche il gruppo dirigente di UnipolSai. “Una ragione in più per scegliere Uniassiteam da parte dei giovani è quella di ricevere una professionale formazione tale da consentirgli nel futuro un percorso lavorativo importante” queste le parole proferite dal Presidente di Uniassiteam srl Sig. Ricci Dino per celebrare i successi dell’agenzia.

In un mondo sempre più veloce dove i clienti sono spesso oggetto di offerte standardizzate, Uniassiteam srl ha creato un nuovo modello di agenzia prevalentemente basato sull’innovazione e sulla consulenza che mette il cliente al centro delle attività facendolo sentire ascoltato, sicuro e protetto. L’agenzia perugina “ha saputo interpretare bene il cambiamento dei bisogni che si stanno trasformando. Il cliente ha alzato le sue aspettative e Uniassiteam srl con una nuova organizzazione formata da specialisti, con efficacia ed efficienza, è riuscita ad entrare pienamente nella modernità” afferma Vittorio Verdone, Direttore Corporate Communication e Media Relation Unipol.

Uniassiteam srl, nel suo primo anno di vita ha già “join the top” (raggiunto la vetta) usando le parole stampate nel premio ricevuto a Marrakech. “La nostra agenzia è al 20% della sua fase di crescita, quindi abbiamo ancora un grande margine di miglioramento” dice l’AD di Uniassiteam srl Lombardini. La premura dunque è quella di non fermarsi e tornare ad essere anno dopo anno tra le agenzie premiate per capacità imprenditoriale in termini di soddisfazione dei bisogni assicurativi ai clienti ed in termini di innovazione.

Tra emozioni, gioie e tanta positività non potevano mancare parole di ringraziamento, accompagnate da un lungo e caloroso applauso, nei confronti del Presidente di UnipolSai e A. D. di Unipol Carlo Cimbri, per gli straordinari risultati realizzati dal gruppo Unipol e per la fiducia e la grande motivazione che ha dato all’agenzia per raggiungere gli obiettivi prefissi.