“Vivo a Colori”, a Marsciano un incontro per conoscere le attività dell’associazione impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno

Dopo la mostra fotografica “Un amore dal grigio al colore”, che dall’11 al 25 marzo 2022 è stata ospitata presso il castello di Spina, l’associazione “Vivo a Colori” torna protagonista a Marsciano con un incontro finalizzato a presentarne le attività, organizzato in collaborazione con il Comune ein programma venerdì 29 aprile alle ore 18.00 presso la sala Aldo Capitini in Municipio.

L’associazione, fondata e presieduta da Claudia Maggiurana, si propone di sostenere con donazioni le attività del reparto di Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che si occupa di cure e assistenza, con un approccio interdisciplinare, alle donne colpite da patologie neoplastiche della mammella. Inoltre, anche sulla scorta della stessa esperienza di paziente oncologica vissuta da Claudia, Vivo a Colori attiva iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione femminile e forme di supporto specifico per le donne che nel corso della propria vita si sono trovate ad affrontare questa malattia.

La stessa mostra, che l’associazione sta portando in giro per l’Umbria, e che è composta da una serie di scatti che raccontano il percorso intimo della malattia affrontata da Claudia Maggiurana, rappresenta una occasione di sensibilizzazione, di scambio di esperienze e di raccolta di donazioni tra i cui fini c’è anche l’acquisto del presidio elettromedicale Omnia, una apparecchiatura per il tatuaggio medicale in grado di eseguire diversi tipi di trattamenti tra cui la ricostruzione non chirurgica dell’areola mammaria e del capezzolo.

L’incontro a Marsciano, moderato da Luana Pioppi, referente della comunicazione dell’associazione, sarà aperto dai saluti del sindaco Francesca Mele e dell’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia. Seguiranno gli interventi di Claudia Maggiurana, di Marco Pareti, pedagogo e vicepresidente dell’associazione Vivo a Colori, di Ambra Mariotti, medico chirurgo del reparto di Breast Unit di Perugia, di Eleonora Lucaroni, psicologa e istruttrice di mind fulness, di Jacopo Manni, istruttore di attività motorie e di Luigi Sicilia, direttore del Distretto sanitario della Media Valle del Tevere dell’Usl Umbria 1.