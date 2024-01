Bastia Umbra, titolare di un’autoconcessionaria denunciato per ricettazione

Il titolare di un’autoconcessionaria di Bastia Umbra, 61 enne, è stato denunciato dalla polizia di Stato del Commissariato di Assisi per il reato di ricettazione. Durante un’attività di controllo gli agenti hanno notato un’auto danneggiata nel parcheggio dell’azienda. Alla richiesta di esibire i documenti del veicolo, il titolare non sarebbe stato in grado di fornirli. A quel punto i poliziotti, con l’ausilio del Compartimento della polizia Stradale Toscana, hanno approfondito le indagini, scoprendo che il veicolo aveva la matricola contraffatta. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’auto, di proprietà di un’azienda di autonoleggio, era stata rubata nel luglio scorso. Di conseguenza, il titolare, al termine delle procedure di rito, è stato deferito all’Autorità giudiziaria di Perugia per il reato di ricettazione.