Da domani via libera, gli umbri in viaggio. Weekend al mare.

Le vite divise dal confine delle regioni da domani si ricongiungeranno. C ‘è da recuperare il tempo perduto : tre mesi di chiamate,videocall e messaggi per battere l’ attesa. Gli umbri si rimettono in viaggio, non senza preoccupazione. Aprono i confini: è il primo abbraccio dopo l’emergenza. Da domani via libera agli spostamenti, in tanti rivedranno le loro famiglie e alcune coppie potranno tornare a riabbracciarsi. Per gli umbri ci sarà di nuovo la possibilità di un bagno al mare. I folignati sono pronti a raggiungere Civitanova , i perugini Fano o Senigallia, i ternani Montalto e la costa della Maremma, gli spoletini preferiscono S.Benedetto del Tronto. Il Sindaco di Civitanova commenta: ” Ho ricevuto tante telefonate dall’ Umbria, è anche molti marchigiani vogliono venire da voi “. Del resto la distanza tra l’ Umbria e le Marche è minima e la viabilità oggi è eccellente. Tante aspettative soprattutto da parte di tante città dell’ Umbria che sperano di ritrovare i turisti di prima . L’ Umbria che riparte ha un grande potenziale grazie alla crescita dei viaggi domestici da parte dei connazionali che preferiranno il Belpaese all’ estero. Infatti il 40% dei turisti italiani optava per spostamenti fuori dai confini nazionali , ma quest’anno resterà in patria a trascorrere le ferie. La prospettiva deve essere quella di recuperare in parte con il turismo domestico. Per quest’anno l’ offerta turistica dell’ Umbria deve puntare tutto sul mercato interno.