Muore in Sardegna un 77enne di Umbertide: era su un gommone che si è ribaltato

Il corpo privo di vita è stato trovato davanti alla spiaggia di Monti Russu, lungo la costa di Aglientu, nel nord della Sardegna. Un settantasettenne di Umbertide è morto mentre era in vacanza. Secondo le prime informazioni stava facendo un giro in gommone con un amico quando all’improvviso l’imbarcazione si è ribaltata. Forse a causa del vento che in quella parte della Sardegna è spesso forte. Per il 77enne di Umbertide non c’è stato nulla da fare, è morto dopo essere annegato. Il suo amico, un settantenne del Veneto, è stato invece salvato dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme alla Guardia costiera.