Abel Ferrara inaugura la 19esima edizione del Terni Film Festival

Sarà Abel Ferrara a inaugurare sabato 11 novembre al cinema Politeama “Breaking Bread”, la diciannovesima edizione del Terni Film Festival, che proseguirà fino al 19 novembre tra proiezioni, mostre, esperienze in realtà virtuale, workshop, trasferte, incontri e conferenze.

Il leggendario regista newyorkese presenterà in anteprima il suo nuovo film, dedicato alla figura di Padre Pio e interpretato da Shia LeBouf e Luca Lionello al termine della giornata di apertura della kermesse diretta da Moni Ovadia e presieduta da Krzysztof Zanussi.

Spezzare il pane – gesto di comunione e condivisione per antonomasia – ricollegherà il tema della solidarietà e dello spreco alimentare con gli ottocento anni del Presepe di Greccio attraverso il focus dedicato quest’anno a Betlemme, la “Casa del Pane” che proprio in queste settimane si trova nuovamente insanguinata a causa della guerra a Gaza.

L’edizione “maggiorenne” del festival dedicato al dialogo tra popoli e religioni sarà presentata venerdì 10 novembre alle 11 al Cenacolo San Marco con una conferenza stampa che vedrà la partecipazione del vescovo di Terni Amelia Francesco Soddu, l’assessore alla cultura del Comune di Terni Michela Bordoni, il direttore dell’Istess Arnaldo Casali, la direttrice organizzativa del Terni Film Festival Lucrezia Proietti, la presidente dell’associazione San Martino Martina Tessicini, Pietro Pegoraro in rappresentanza della Fondazione Carit e Roberta Giansanti, priora della Confraternita San Giuseppe e San Francesco di Paola.

Quest’anno il festival ha visto due anteprime a Villalago di Piediluco nel mese di settembre e l’8 ottobre a Narni per la consegna dell’Angelo alla carriera a Matteo Garrone e prevede – tra l’altro – una trasferta di due giorni a Roma per la consegna del Premio Fuoricampo ad Agnieszka Holland, la partecipazione di registi israeliani e palestinesi e l’anteprima assoluta di La Stella di Greccio, primo film sulla nascita del presepio, che vede frate Alessandro Brustenghi – tenore conosciuto nel mondo come “La voce di Assisi” – nei panni di san Francesco.