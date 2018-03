Assisi, “Brunori a teatro” al Lyrick

ASSISI – Sarà il teatro Lyrick di Assisi ad ospitare il prossimo 14 marzo alle ore 21, nell’ambito della stagione Tourné, promossa dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza. Lo spettacolo, sold out, è unico nel suo genere, fatto di musica e argute riflessioni, che si rifà allo stile del teatro – canzone e della standup comedy. Insieme alla sua storica band, Brunori alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità con leggerezza, sacro con profano, malinconia con simpatia, e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica. Un percorso tra il riso e il pianto, dove l’unica certezza è… l’incertezza, vedere per credere: http://bit.ly/BrunoriATeatro.

Già reduce dal successo dell’esperienza teatrale del 2015 con Brunori SRL, una società a responsabilità limitata, il 2017 è stato un anno incredibile per Brunori Sas, che ha conquistato il pubblico e la critica con l’ultimo album di inediti A casa tutto bene, recentemente certificato disco d’oro e seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti. Dopo i numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con La Verità, che ha ottenuto anche il disco d’oro, il cantautore è pronto a cimentarsi con una nuova avventura teatrale. Radio Capital e Spotify sono i media partner ufficiali del tour organizzato da Just Me/Picicca.

Foto FM Photographers