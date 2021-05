“Candiotti Expo e Umbria Jewels”, a Foligno il 15 e 16 maggio arriva la mostra mercato

FOLIGNO – Per la prima attesa edizione di ‘Candiotti Expo & Umbria Jewels’ c’è finalmente la nuova data. Dopo l’annullamento per covid dello scorso anno (era in programma ad ottobre) la Mostra mercato dedicata allo stile italiano e il Salone del bijoux e del gioiello artigianale si svolgeranno a Foligno nel weekend del 15 e 16 maggio a Palazzo Candiotti.

In esposizione e vendita artigianato, oggettistica, complementi d’arredo, home design, oggetti vintage, creazioni artigianali, accessori fashion handmade, bijoux e gioielli artigianali. Non mancheranno un’area market, workshop e laboratori.

Insieme a ‘Candiotti Expo’, la Mostra mercato dedicata allo stile italiano, si svolgerà infatti contemporaneamente anche ‘Umbria Jewels’, il salone del bijoux e del gioiello artigianale, prima rassegna umbra con designers e artigiani provenienti da tutta Italia. Decine di tecniche di lavorazione diverse che daranno vita ad una vetrina prestigiosa dell’estro e della creatività italiana anche in questo settore.

‘Candiotti Expo’ & ‘Umbria Jewels’ sono eventi organizzati da Officine Creative Roma in collaborazione con l’Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e di ATI Parterre, responsabile della gestione di Palazzo Candiotti.

La due giorni osserverà scrupolosamente i protocolli anticovid e l’ingresso libero sarà contingentato. Questi gli orari: sabato 15 maggio (ore 11/20), domenica 16 maggio (ore 10/20).