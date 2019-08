Festival delle Corrispondenza, tutto pronto per l’ottava edizione

PERUGIA – Si terrà martedì 27 agosto, alle ore 11, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, la conferenza stampa di presentazione dell’8^ edizione del Festival delle Corrispondenze, in programma dal 5 al 8 settembre 2019 a Monte del Lago, Magione, dedicato al tema “Lettere e scienza”.

Uno spaccato storico e culturale animato dalle molte ricorrenze e anniversari scientifici che cadono quest’anno e condotto attraverso le suggestioni della comunicazione epistolare. Il Festival delle Corrispondenze 2019, organizzato e promosso dal Comune di Magione, ospita a Monte del Lago, suggestivo borgo affacciato sul Lago Trasimeno, diversi appuntamenti che spaziano dagli incontri con gli autori al teatro, passando per conferenze, musica, approfondimenti storici e laboratori per i bambini. L’evento è nato nell’ambito del Premio nazionale Vittoria Aganoor Pompilj, riservato a lettere e carteggi, e si è costruito negli anni una veste unica miscelando in maniera inedita dibattito sull’attualità, analisi storico-sociologica e letteratura attraverso le corrispondenze reali o immaginarie.