“Foligno On Stage”, la stand-up comedy violentemente esilarante di Chiara Becchimanzi

Per “Foligno on stage” torna a riaprirsi il sipario del rinnovato, dal punto di vista scenotecnico, Auditorium Santa Caterina per ospitare ancora la stand-up comedy e dare spazio così anche alla comicità di talentuosi stand-up comedian. Dopo le “Verità comode” dell’attore, sceneggiatore, fumettista e podcaster Daniele Fabbri, uno dei veterani della scena stand-up comedy italiana, ora toccherà all’attrice, regista, autrice, stand-up comédienne Chiara Becchimanzi. Con il suo spettacolo “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia” arriverà a Foligno il 2 marzo (ore 21).

Dopo aver girato l’Italia con “Terapia di Gruppo”, format che mescola sapientemente stand up comedy, teatro e improvvisazione realizzando un’esperienza interattiva diversa di replica in replica per un processo terapeutico che è servito soprattutto a lei, Chiara Becchimanzi rilancia con “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia”, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere. Perché se una “Terapia di Gruppo” può essere servita a superare conseguenze e strascichi del Covid-19, forse una “Terapia d’Urto” può salvarci dall’autodistruzione. O magari può aiutarci, finalmente, ad accettarla, “come conseguenza ultima della nostra condotta di merda”.

La Becchimanzi, anche progettista culturale e co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada, lavora come autrice pure per Cinzia Leone, Mario Rellini, le Karma B. Scrive, dirige e interpreta, tra gli altri, il monologo comico “Principesse e Sfumature” (Eccellenza Creativa del Lazio 2018, Premio Comedy Roma Fringe 2016, Coppa Solinas Roma Comic Off 2017), “Precario Diario”, “Di Altri Demoni” e “Dionisiaca”. Partecipa a programmi comici Rai (“Battute?”) e Comedy Central.

Per lo spettacolo i biglietti sono in prevendita nei circuiti di Ticket Italia e Ticket One.

Grande musica con storici protagonisti della scena nazionale e internazionale e artisti amati dai più giovani. Ma pure teatro e stand-up comedy. La nuova stagione 2023-2024 di “Foligno on stage”, appendice del progetto regionale “Umbria on stage”, prosegue quindi il suo cartellone ideato e organizzato da Athanor Eventi, in collaborazione con Coop Culture, Centro Servizi Foligno e Comune di Foligno. Un ricco cartellone di proposte, insomma, ma che non finisce qua. Il programma proseguirà per tutto il 2024 con altre sorprese in arrivo che saranno svelate prossimamente.