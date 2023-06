L’edizione 2023 dell’Hermans Festival di Collescipoli prosegue il suo percorso con due concerti alla Collegiata di S. Maria Maggiore il 2 giugno e alla Collegiata di S. Nicolò il 4 giugno. Concerti che presentano temi di grande interesse eseguiti da organisti di fama internazionale.

*** *** ***

Venerdì 2 giugno 2023 sarà l’organista italiano Christian Tarabbia a proporre al pubblico dell’Hermans Festival un itinerario musicale dedicato alla danza e alle sue innumerevoli forme, con l’esecuzione di passacaglie, ciaccone, balli, arie di autori del XVI, XVII e XVIII secolo noti e meno noti come William Byrd, Giovanni Battista Ferrini, Johann Kaspar Kerll, Bernardo Storace. Domenica 4 giugno 2023 sarà ospite l’organista messicano Gustavo Delgado Parra con un programma dagli echi rinascimentali e barocchi visti dal suo paese d’origine. Delgado Parra presenterà un programma eclettico in un dialogo ideale fra il Messico e l’Europa con pagine di anonimi messicani del XVII secolo e di Antonio de Cabezón, José de Torres, Antonio Valente, Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Adolf Reincken.

*** *** ***

Christian Tarabbia si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Cantelli di Novara, specializzandosi in seguito presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano nella classe d’organo di Lorenzo Ghielmi. Parallelamente agli studi musicali ha conseguito la laurea in Archivistica musicale con il prof. Raffaele Mellace presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale. Dal 2002 è organista presso la collegiata di Arona sull’organo Bardelli-Dell’Orto-Lanzini op.1 ed è direttore artistico del festival organistico internazionale che annualmente si svolge ad Arona e di altre rassegne organistiche internazionali. Ha tenuto concerti d’organo presso sedi e festival organistici nazionali e internazionali nella maggior parte dei paesi europei, in Russia (festival Bach della città di Mosca e sala dei concerti “Yugra Classic” presso il teatro di Khanty-Mansijsk in Siberia) e in Australia (Melbourne, Sydney e festival organistico internazionale di Ballarat). Si è inoltre esibito come solista in Italia e all’estero con varie orchestre ed ensemble cameristici ed è stato protagonista di concerti d’inaugurazione di nuovi strumenti e restauri di organi storici In qualità di docente ha curato masterclass sulla musica organistica italiana presso l’Accademia Statale di Musica “Gnessin” di Mosca e presso altre accademie e conservatori in vari paesi europei. Ha effettuato registrazioni di CD editi dalle case discografiche “Fugatto” e “Da Vinci Records”. Sue esibizioni sono state trasmesse da Rai Radio Tre, dalla televisione nazionale spagnola TVE, dalla televisione portoghese, dalla Radiotelevisione nazionale polacca e dall’emittente di musica classica 3MBS di Melbourne all’interno del programma “Organ and Choral Music”

*** *** ***

Gustavo Delgado Parra è compositore, organista, clavicembalista e musicologo. Dal 1992 è direttore dell’International Baroque Organ Festival (FIOB) e presidente dell’Accademia Messicana di Musica Antica per Organo (AMMAO). Organista onorario della Cattedrale Metropolitana del Messico stato insignito del Premio Nazionale Universitario 2013 (UNAM) per la creazione artistica e la divulgazione della cultura. Gustavo Delgado è vincitore di numerosi concorsi di composizione nazionali e internazionali: Primo premio al Concorso Nazionale di Composizione Orchestrale Monterrey 400, Menzione d’Onore al Concorso di Composizione Albert Schweitzer (Olanda). Nel 2008 ha ottenuto una Menzione Unica al Premio Musicologico Casa de las Américas. Professore di corsi di laurea e post-laurea in Musica presso la Facoltà di Musica dell’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Nel 2009 ha conseguito il dottorato in Musicologia (cum Laude) presso l’Università Politecnica di Valencia, Spagna, ottenendo il Premio Straordinario per la sua Tesi. Ha completato gli studi postlaurea in organo, composizione e musica antica presso la Hogeschool voor de Kunsten a Utrecht (1990-92) e lo Sweelinck Conservatorium di Amsterdam (1988-90). I suoi principali insegnanti includono Gustav Leonhardt (clavicembalo), Ton Koopman e Jacques van Oortmerssen (organo); Manuel Enríquez, Federico Ibarra e Daan Manneke (composizione). È stato responsabile e coordinatore di vari progetti di restauro di organi storici messicani. Come solista e docente si è esibito praticamente in tutta Europa, Stati Uniti, Asia e Messico. Ha pubblicato diversi libri, tra cui l’edizione critica delle opere per organo di José de Torres e Martínez Bravo (Alpuerto), e cocuratore di Obras de Música di Antonio de Cabezón (CSIC). Ha registrato diversi compact discs su organi storici in Messico e in Europa. Il suo lavoro come compositore è stato pubblicato principalmente dalla Facoltà di Musica dell’UNAM. Nel 2008-2009 ha effettuato un soggiorno post-dottorato presso la Faculty of Music dell’Università di Oxford annessa al Queens College e, nel 2019, ha effettuato un soggiorno come Visiting Scholar presso l’Università di Cambridge e presso l’Università di Lipsia.

*** *** ***

L’Hermans Festival si sviluppa attraverso un percorso di dieci concerti organistici, inseriti nello splendido contesto della Collegiata di S. Maria Maggiore e della Collegiata di S. Nicolò di Collescipoli, che vedono la partecipazione di musicisti provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di condividere, sensibilizzare ed avvicinare il pubblico alla musica d’organo.

Protagonisti assoluti del festival sono i tre organi di Collescipoli: l’Organo Hermans del 1678 nella Collegiata di S. Maria Maggiore, restaurato da Riccardo Lorenzini nel 1995, considerato la “perfetta fusione tra l’organaria italiana ed alcuni elementi della scuola fiamminga di Willem Hermans”; l’Organo attribuito a Luca Neri del 1647 nella Collegiata di San Nicolò e resturato da Pietro Corna nel 2002 e l’Organo del 1680 di autore anonimo restaurato nel 2012 dallo stesso Pietro Corna e collocato attualmente nel presbiterio della Collegiata di S. Maria Maggiore.

“L’Hermans Festival – spiega il Direttore artistico Fabio Ciofini – contribuisce a catturare l’attenzione nazionale ed internazionale verso questi splendidi organi. Numerosi e qualificati sono gli organisti che hanno tenuto recitals in questi anni e numerose sono le richieste avanzate da organisti italiani e stranieri per suonare sugli organi storici di Collescipoli”.

