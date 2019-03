Perugia 1416, gli appuntamenti del rione di Porta Sole

PERUGIA – Due appuntamenti in tre giorni dedicati alla battaglia di Braccio Fortebracci a Sant’Egidio. Ad organizzarli in questo fine settimana è il Magnifico Rione di Porta Sole in vista della rievocazione di giugno di Perugia 1416 (dal 14 al 16).

Il primo si terrà domani, venerdì 22 marzo, alle ore 19, presso la sede del Rione, in via del Roscetto 21, dedicato ad una conferenza sulla battaglia, alla quale seguirà un momento conviviale all’insegna della condivisione.

Sarà l’occasione per approfondire un po’ di storia, un viaggio a ritroso a cura del professor Franco Ivan Nucciarelli, Maria Chiara Bisacci e Mario Finocchi. Si parlerà dell’evoluzione del quadro politico e sociale di Perugia dalla metà del Trecento fino all’avvento della Signoria di Braccio, e quindi la crisi della Perugia dei Comuni, e delle Signorie zoppicanti con molti fatti di sangue tanto da non costituire mai una vera svolta per la città di Perugia; ma anche della guerra tra le due fazioni dei Becherini e dei Raspanti, durata tantissimi anni, una tensione politica durissima che ha visto confische, omicidi e rappresaglie, conclusasi con la battaglia di Sant’Egidio vinta da Braccio Fortebracci, che ritorna da vincitore in città di Perugia.