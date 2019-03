Giochi de le Porte Gualdo Tadino, prosegue la partnership con Rocchetta

GUALDO TADINO – Presso la suggestiva sala consiliare del Comune di Gualdo Tadino, si è tenuta la conferenza stampa con cui l’Ente Giochi de le Porte e l’azienda Rocchetta S.p.A. hanno rinnovato la partnership per l’edizione del Palio 2019.

Sono passati pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova squadra dell’Ente Giochi che già si è messa a lavoro per organizzare i molteplici appuntamenti in calendario da qui al mese di Settembre. Confermata, come detto, la collaborazione tra Ente e Rocchetta i quali hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione non scontato, come ha sottolineato la presidente dell’Ente Giochi Avv. Cinzia Frappini. L’accordo prevede sia un sostegno di tipo economico, sia di diffusione e promozione sociale, per un valore complessivo di 50.000 euro. Confermata anche quest’anno la presenza di Miss Italia, la quale farà il suo esordio dall’incoronazione proprio durante la manifestazione e contribuirà al prestigio dell’immagine di questa splendida festa.

Un accordo frutto di un bel percorso intrapreso da parte di tutta la comunità Gualdese, ha sottolineato l’Avv. Chiara Bigioni in rappresentanza dell’azienda Rocchetta, comunità che, sempre di più, percepisce il lavoro e l’impegno di questa azienda per il territorio Gualdese.

Intervenuti anche i Priori delle quattro porte tramite la voce del gonfaloniere Andrea Farinacci, il quale ha ringraziato l’azienda Rocchetta per il supporto sia economico che promozionale. L’intervento dell’addetto alla comunicazione dell’Ente Tiziano Fioriti, ha poi puntualizzato molti aspetti riguardanti la diffusione, sotto il profilo sociale, non solo della festa ma anche di tutti gli eventi collaterali ad essa, ed ha sottolineato come la promozione di questo rapporto di collaborazione tra Ente Giochi e Rocchetta sia la mossa vincente che permetterà alla città di emergere nel contesto nazionale e non solo.

A conclusione della conferenza l’intervento del Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti il quale, nel rinnovare l’”in bocca al lupo” alla nuova squadra dell’Ente ha posto l’attenzione sull’importanza di questa importantissima partnership, affermando che: “un’azienda come questa nel nostro territorio fa la differenza!”.