Perugia In Love, la tre tre giorni dedicata all’amore dall’8 al 10 aprile nel centro storico

Dall’8 al 10 aprile l’associazione Luoghi Invisibili presenta Perugia in versione romantica ed emozionale, valorizzando luoghi e itinerari suggestivi che sono legati a grandi sentimenti, passioni e storie d’amore più o meno note, che saranno il filo conduttore di eventi tematici tra cui una mostra fotografica diffusa, un contest social, un salotto dedicato agli sposi, shooting fotografici e originali visite guidate in tanti luoghi del centro storico.

Il programma di Perugia in love propone un weekend dedicato all’amore a tutto tondo. Ogni giorno shooting fotografici di coppia gratuiti effettuati da un fotografo professionista in alcuni punti panoramici e romantici del centro storico. Il centro espositivo Galeazzo Alessi in via Mazzini si trasformerà in un vero salotto degli sposi, un evento interamente dedicato al total look del matrimonio che propone proprio il cuore di Perugia come destinazione ideale di chi progetta il grande giorno. A scandire la tre giorni di #PerugiaInLove ci saranno numerose visite guidate tematiche nelle location più suggestive dell’acropoli perugina per scoprire, per esempio, l’evoluzione dell’abito e del banchetto nuziali nel tempo e le avvincenti storie di grandi donne che hanno segnato la storia culturale ed economica della città, di amori, intrighi, passioni e curiosità, passando dal Borgo Bello con la Casa Massonica a Palazzo Gallenga Stuart, dalle Logge di Braccio in piazza IV Novembre a Palazzo Bianchi in piazza Morlacchi. E nel declinare in ogni aspetto i sentimenti, ecco che all’amore romantico e familiare si uniscono storie di amore “sanguinario” e, perché no, anche di amore “mercenario”: a quest’ultimo si ispirala conferenza spettacolo “Amoretti e amorazzi perugini, dal Medioevo alla legge Merlin”, conversazione con Sandro Allegrini, autore del volume “Perugia a luci rosse” in compagnia del medico Mario Tomassini, del medievista Franco Mezzanotte e dell’attore Gian Franco Zampetti(sabato 9 aprile alle ore 16 nel centro espositivo Galeazzo Alessi).Sono pensati per gli amanti dello sport all’aria aperta (domenica dalle ore 10) il moto raduno “Bikers in love”, che l’Associazione MotoTurismo Umbria ha organizzato in alcuni dei luoghi romantici più simbolici del Perugino, e la visita guidata attiva di “Perugia In Movimento” con guida turistica e personal trainer al seguito (partenza dai giardini Carducci e arrivo al Tempietto) per una lezione di pilates e merenda finale. Spazio anche alla solidarietà con mostra fotografica diffusa in alcuni locali, negozi ed esercizi commerciali del centro. Partecipano Giulio Fratticioli, Massimo Marini, Gianluca Mencacci, Rita Paltracca, Adriano Scognamillo e Federica Zanella. Le foto sono prenotabili per l’acquisto a fine evento ed il ricavato sarà devoluto alla Casa Accoglienza San Giovannino. Foto e selfie saranno protagoniste dell’evento anche grazie al contest su Facebook #PerugiaInLoveche invita a partecipare tutti gli innamorati, e non solo, per testimoniare e dare la propria interpretazione dell’amore e dei sentimenti.

Per tutte le iniziative sono necessari la prenotazione telefonica al 324-8051936(negli orari 9.30-12.30 e 15.30 -18.30) e il green pass, dove indicato nel programma, secondo la normativa vigente. Il programma completo della manifestazione è consultabile nelle pagine social di Perugia in Love: Facebook (@perugiainlove) ed Instagram (Perugia in Love).

Perugia in love è un evento organizzato dall’Associazione culturale Luoghi Invisibili con il patrocinio del Comune di Perugia e di Promocamera Azienda speciale della Camera di Commercio dell’Umbria, il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e BCC Banca Centro Toscana Umbria e la collaborazione di numerosi soggetti privati della città.

PROGRAMMA 2022 #PERUGIAINLOVE

(update 21/03/2022)

VENERDI’ 8 APRILE 2022

Dalle ore 10.00 | Centro storico

Mostra fotografica diffusa nei locali, negozi ed esercizi commerciali

Partecipano Giulio Fratticioli, Massimo Marini, Gianluca Mencacci, Rita Paltracca, Adriano Scognamillo, Federica Zanella. (Foto prenotabili per l’acquisto a fine evento, il ricavato sarà devoluto alla Casa Accoglienza San Giovannino).

Ore 15.00 | Centro storico

Visita guidata “Amore sanguinario”

Percorso alla scoperta di passioni, intrighi e delitti dal Medioevo all’inizio del Novecento.

Appuntamento presso le Logge di Braccio, piazza IV Novembre.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.45 | Balcone di Piazza Italia

Ore 18.30 | Giardini Carducci

Shooting fotografico di coppia gratuito con un fotografo professionista

Un gesto d’amore in una location suggestiva da immortalare in uno scatto d’autore classico, originale o irriverente… Ogni coppia partecipante avrà in omaggio una foto.

Prenotazione telefonica obbligatoria (324-8051936*)

Ore 17.00 | Corso Vannucci e centro storico

Visita guidata “Il banchetto nuziale dall’antichità al Rinascimento”

Excursus storico alla scoperta delle antiche tradizioni culinarie dei banchetti nuziali perugini.

Appuntamento presso le Logge di Braccio, piazza IV Novembre.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

SABATO 9 APRILE 2022

Dalle ore 10.00 | Centro storico

Mostra fotografica diffusa nei locali, negozi ed esercizi commerciali

Partecipano Giulio Fratticioli, Massimo Marini, Gianluca Mencacci, Rita Paltracca, Adriano Scognamillo, Federica Zanella. (Foto prenotabili per l’acquisto a fine evento, il ricavato sarà devoluto alla Casa Accoglienza San Giovannino).

Ore 10.00 | Centro storico

Visita guidata “ Le donne della Belle Epoque, storie di grandi amori” .

Passeggiata alla scoperta delle figure femminili che tra 1800-1900 sono state protagoniste della storia sociale, economica e culturale della città di Perugia, con visita aPalazzo Gallenga Stuart.

Appuntamento presso le Logge di Braccio, piazza IV Novembre.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 12.00 – 20.00 | Centro Espositivo Galeazzo Alessi, via Mazzini

Perugia Wedding, il salotto degli sposi

Nel cuore di Perugia l’evento dedicato al total look del matrimonio: abito da sposa/sposo e cerimonia,accessorio di lusso e makeup&hair, ricevimento e addobbo floreale, servizio fotografico e idee per l’intrattenimento, viaggio di nozze e originali proposte per bomboniere, lista nozze e arredo casa.

Ingresso libero. Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 14.45 | Borgo Bello e Casa Massonica Perugia

Visita guidata “Storie, riti e simbologia dell’Amore nel Borgo Bello”

Passeggiata alla scoperta dei Giardini del Frontone e visita alla Casa Massonica di Perugia.

Appuntamento ai Giardini del Frontone.

Costo di partecipazione: 16,00 euro (con merenda)

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.00 | Borgo Bello e Casa Massonica Perugia

Visita guidata “Storie, riti e simbologia dell’Amore nel Borgo Bello”

Passeggiata alla scoperta dei Giardini del Frontone e visita alla Casa Massonica di Perugia.

Appuntamento ai Giardini del Frontone.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.00 | Centro Espositivo Galeazzo Alessi, via Mazzini

Conferenza spettacolo “Amoretti e amorazzi perugini,dal Medioevo alla legge Merlin”

Conversazione con Sandro Allegrini, autore del volume “Perugia a luci rosse” (Morlacchi editore)

Intervengono Mario Tomassini (medico), Franco Mezzanotte (medievista)

Letture interpretate delle pagine di poeti perugini, proposte dall’attore Gian Franco Zampetti.

Ingresso libero. Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.45 | Balcone di Piazza Italia

Ore 18.30 | Giardini Carducci

Shooting fotografico di coppia gratuito con un fotografo professionista

Un gesto d’amore e uno sfondo suggestivo da immortalare in uno scatto d’autore classico, originale o irriverente… Ogni coppia partecipante avrà in omaggio una foto.

Prenotazione telefonica obbligatoria (324-8051936*)

Ore 17.00 | Centro storico

Visita guidata “Finché morte non ci separi. Il matrimonio nelle opere d’arte di Perugia”

Scopriremo insieme le mutevoli rappresentazioni di amori coniugali nei capolavori d’arte di Perugia.

Appuntamento presso la Fontana Maggiore, Piazza IV Novembre.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

DOMENICA 10 APRILE 2022

Dalle ore 10.00 | Centro storico

Mostra fotografica diffusa nei locali, negozi ed esercizi commerciali

Partecipano Giulio Fratticioli, Massimo Marini, Gianluca Mencacci, Rita Paltracca, Adriano Scognamillo, Federica Zanella. (Foto prenotabili per l’acquisto a fine evento, il ricavato sarà devoluto alla Casa Accoglienza San Giovannino).

Ore 10.00-20.00 | Centro EspositivoGaleazzo Alessi, via Mazzini

Perugia Wedding, il salotto degli sposi

Nel cuore di Perugia l’evento dedicato al total look del matrimonio: abito da sposa/sposo e cerimonia, accessori di lusso e makeup&hair, ricevimento e addobbo floreale, servizio fotografico e idee per l’intrattenimento, viaggio di nozze e originali proposte per bomboniere, lista nozze e arredo casa.

Ingresso libero. Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 10.00 | Ritrovo a Pian di Massiano

Moto raduno: “Bikers in Love” a cura dell’AssociazioneMotoTurismoUmbria

Percorso pensato per i più romantici, con tappe in alcuni luoghi amati dai perugini (Città della Domenica, Montemalbe, ColleUmberto, Castel Rigone) e arrivo al centro storico di Perugia per sostare, in un abbraccio simbolico, in piazza IV Novembre.

Iscrizione obbligatoria su Eventbrite.

Gli iscritti potranno partecipare agli eventi #PerugiaInLove tramite prenotazione .

Ore 10.00 | Centro storico

Visita guidata attiva “Perugia In Movimento” con guida turistica e personal trainer

Percorso nei luoghi dell’amore del centro storico con tappa finale al Tempio di Sant’Angelo per un momento dedicato al fitness e all’attività fisica (pilates)

Appuntamento ai Giardini Carducci.

Costo di partecipazione: 15,00 euro (con merenda)

Prenotazione telefonica obbligatoria (345-4353185).

Ore 11.30 | Centro storico

Visita guidata “L’evoluzione del vestito da sposta dagli Etruschi ai giorni nostri”

Percorso alla scoperta delle antiche tradizioni dell’abito nuziale.

Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Manu).

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 15.00 |Centro storico

Visita guidata “Dove nacque il Bacio”

I luoghi che raccontano l’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni e visita del primo laboratorio della Perugina, dove nacque il cioccolatino più famoso di tutti i tempi: il Bacio.

Appuntamento in piazza Matteotti.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.45 | Balcone di Piazza Italia

Ore 18.30 | Giardini Carducci

Ore 19.45 | Acquedotto

Shooting fotografico di coppia gratuito con un fotografo professionista

Un gesto d’amore e uno sfondo suggestivo da immortalare in uno scatto d’autore classico, originale o irriverente… Ogni coppia partecipante avrà in omaggio una foto.

Prenotazione telefonica obbligatoria (324-8051936*).

Ore 17.00 | Centro storico

Visita guidata “L’evoluzione del vestito da sposta dagli Etruschi ai giorni nostri”

Percorso alla scoperta delle antiche tradizioni dell’abito nuziale.

Appuntamento al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Manu).

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 18.30 | Centro storico

Visita guidata “Galeotta fu Perugia… amori nati in città”

Percorso romantico alla scoperta di storie d’amore inedite sbocciate a Perugia.

Appuntamento presso le Logge di Braccio, piazza IV Novembre.

Costo di partecipazione: 10,00 euro

Prenotazione telefonica (324-8051936*) e Green Pass obbligatori.

Ore 19.00 | Centro Espositivo Galeazzo Alessi, via Mazzini

Aperitivo di chiusura “Perugia Wedding, il salotto degli sposi”

Green Pass obbligatorio.

*Prenotazione telefonica obbligatoria al 324-8051936 (09.30-12.30 e 15.30 -18.30)

*Green pass obbligatorio dove indicato e secondo la normativa vigente

*Sconto del 20% sulla seconda visita prenotata nel weekend.

*Ingresso libero alle visite guidate per i minori di 12 anni accompagnati.