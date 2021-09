Suoni Controvento si chiude a Torgiano con Remo Anzovino

A chiudere il sipario della quinta edizione di Suoni Controvento, festival di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, quest’anno sarà un appuntamento d’eccellenza che prenderà il via il 12 settembre alle ore 18.00 alle Vigne Terre Margaritelli di Torgiano che, per l’occasione, ospiteranno il “Live Estate 2020” di Remo Anzovino.

Grazie alla collaborazione con eV-Now! – Ente privato di ricerca, sviluppo e promozione della mobilità elettrica – e in sinergia con InsideEVs.it – testata di riferimento per la mobilità a zero emissioni -, per la prima volta un concerto all’aperto verrà alimentato attraverso la batteria di un’auto elettrica.

A fornire energia all’evento, nell’ambito dei test di InsideEVs.it, sarà infatti una Hyundai Ioniq 5, vettura che grazie alla tecnologia vehicle-to-load è in grado di erogare fino a 3,6 kW di potenza per alimentare qualsiasi tipo di dispositivo elettrico esterno.

L’energia utilizzata sarà esclusivamente rinnovabile e la batteria del veicolo sarà in grado di rispondere al fabbisogno energetico dell’evento sostituendo completamente la tecnologia solitamente utilizzata durante i concerti all’aria aperta, ossia il generatore diesel.

Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale (oltre 10 milioni di streams solo su Spotify), ed è considerato dalla critica e dal pubblico uno dei più originali compositori e pianisti in circolazione, nonché il nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato con il “Nastro D’Argento 2019 – Menzione Speciale Musica dell’Arte”.

Ingresso libero con prenotazione sul sito SCV.

Per chi volesse, a seguire, anche la possibilità di partecipare a una cena con degustazione. Informazioni e prenotazioni: Cantine Terre Margaritelli 075 7824668 – info@terremargaritelli.com

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

Fondazione eV-Now! per la Mobilità Elettrica , da circa 15 anni un punto di riferimento in Italia per i Veicoli Elettrici e decarbonizzazione: dall’infrastruttura di ricarica ai prototipi, dai decreti legge alla Comunicazione, eV-Now! insieme a Daniele Invernizzi ha segnato i più importanti passaggi nel settore dei veicoli elettrici nel nostro paese. Tra le attività sviluppate da eV-Now! #EViaggioItaliano, progetto di valorizzazione delle eccellenze italiane nella mobilità elettrica, energie rinnovabili e turismo sostenibile che gode del patrocinio – tra gli altri – di Commissione e Parlamento Europei e di diversi Ministeri Italiani, tra cui il Ministero dei Trasporti, degli Esteri, della Transizione Ecologica e di ENIT – Ente Nazionale Italiano del Turismo.

