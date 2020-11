Ex A. Merloni: Mise ha pubblicato nuovo bando, per Umbria quasi 10 mln di euro

ROMA – Pubblicato oggi dal Mise il bando per la selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell’area industriale della ex Antonio Merloni di Fabriano (Ancona), in amministrazione straordinaria, presente nel territorio umbro-marchigiano. In pratica, l’Accordo di programma, varato una prima volta nel 2015, è stato ulteriormente prorogato fino al marzo 2022 visto che ancora ci sono risorse a disposizione.

“Per l’intervento agevolativo previsto dalla legge n. 181/1989 -informa una nota del ministero dello Sviluppo economico – sono disponibili complessivamente circa 22 milioni di euro, al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto produttivo interessato dalla crisi dell’ex conto terzista più grande d’Europa, la Antonio Merloni di Fabriano per l’appunto, anche tramite l’attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia, la formazione e il reimpiego dei lavoratori coinvolti. Le domande potranno essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12 del 20 gennaio 2021”.

L’ammontare complessivo delle risorse è pari a 21.643.595,33 euro: per la Regione Marche a disposizione 12.554.817,80 euro; per la Regione Umbria a disposizione 9.088.777,53 euro.