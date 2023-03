La visita del senatore Antonio Misiani alla Allimep di Perugia

Si è tenuta lunedì 13 marzo nella sede di Ponte Felcino della Allimep di Perugia la gradita visita di Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico, già sottosegretario e viceministro dell’Economia e delle Finanze, arrivato nel capoluogo umbro per conoscere più da vicino la realtà umbra, nata da un’iniziativa familiare che si è tanto espansa nell’arco degli anni da diventare a tutti gli effetti vera e propria leader nei settori oil & gas, energia e ferroviario. Un player competente che si caratterizza per l’utilizzo di metodi all’avanguardia in molteplici discipline.

«Allimep – ha commentato a fine visita il senatore Misiani –si è dimostrata una realtà d’eccellenza nel mondo delle piccole e medie imprese italiane, fortemente internazionalizzate. Qui, in Romania, a Livorno, nelle Marche, si realizzano prodotti che hanno un contenuto elevatissimo di ingegneria di elevata affidabilità. Dal punto di vista dei decisori politici il problema che ci dobbiamo porre di fronte a queste realtà è come aiutarle a crescere. L’Italia ha e deve mantenere una forte vocazione manufatturiera. In un mondo in cui la competizione a livello globale è molto intensa dobbiamo aiutare le imprese a fare ricerca e sviluppo, ad espandersi».

Le piccole e medie imprese italiane, come Allimep, per il senatore: «Devono essere sempre più strutturate, avere le spalle larghe a sufficienza per poter reggere questa competizione e per continuare a creare lavoro, benessere in un Paese che ha bisogno di valorizzare fino in fondo la propria vocazione manufatturiera».

Ad accompagnare il senatore Misiani nella sede operativa e nello stabilimento è stato l’amministratore delegato di Ivan Pelli che, oltre ad aver descritto tutto il percorso progettuale che si sviluppa all’interno dell’azienda, in cui, tra l’altro, sono inquadrate diverse quote rosa a tutti i livelli di engagement, ha illustrato al senatore il ruolo di rilievo rivestito in qualità di fornitore di soluzioni ingegnerizzate su misura per alcune delle maggiori industrie mondiali, che si muovono nei campi dell’energetica e della petrolchimica.

Il senatore ha potuto così visionare l’intero percorso che parte dall’idea originale, passa per la produzione, fino ad arrivare alla spedizione del prodotto finito di alta precisione e qualità.

Per l’azienda, come sottolineato dall’ad Ivan Pelli: «La sfida è il sustainable model, mettendo sempre al centro le persone, la nostra forza lavoro, che vanno valorizzate per le loro capacità e la loro qualifica specifica del settore».

Una forza lavoro non facile da reperire: «Vorremmo fare quadrato con le Istituzioni affinché si arrivi insieme a generare forza lavoro qualificata di cui, purtroppo, al momento in Italia c’è carenza». Come realtà umbra che si sta espandendo in modo rapido ed equilibrato, ha proseguito Pelli: «Il nostro desiderio è continuare a crescere e farlo qui, dove abbiamo iniziato, nel nostro territorio a cui siamo fortemente legati e in cui siamo radicati».

ALLIMEP – Nata nel 2000 da un’iniziativa familiare, a Perugia, Allimep è una realtà in continua e crescente espansione, dopo aver acquisito una dimensione manageriale accogliendo nella compagine sociale le proprie risorse interne eccellenti, preservando il valore dell’imprenditorialità. Alla sede di Perugia, si sono aggiunte negli anni l’unità locale di Ancona, l’unità est europea e, recentemente, quella di Livorno, fiore all’occhiello della capacità produttiva.

Sito ufficiale www.allimep.com