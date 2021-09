Gualdo Cattaneo, 80 enne investito mentre attraversa la strada: muore sul colpo

Perde la vita dopo essere stato travolto da un Fiat Doblò condotto da un operaio. Il drammatico incidente è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 24 settembre, a Gualdo Cattaneo lungo la via del Puglia. A perdere la vita è stato un 80enne del posto che stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo. Il poveretto è morto subito, inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118. Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ 80enne. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, ai quali ora competerà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Naturalmente è stata informata la Procura della Repubblica di Spoleto che per ora non ha disposto l’autopsia