Inchiesta rifiuti, c ‘e’ anche l’ex parlamentare europeo Francesco Baldarelli tra gli indagati.

Lo rivela questa mattina il “Corriere dell’Umbria”, l’ex eurodeputato Pds Francesco Baldarelli e’ indagato dalla Procura di Perugia nell’ambito della inchiesta sul traffico illecito di rifiuti pericolosi. Ex Sindaco di Fano, grande conoscitore degli ambienti romani, Baldarelli sarebbe proprietario del 9,5% e “gestore di fatto”, scrivono gli inquirenti,della Accord Phoenix spa. E’ considerato dalla Procura come uno degli organizzatori del traffico illecito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in contatto con Renzo Gatti, a sua volta individuato come il vero capo della associazione. Baldarelli, 65 anni, e’ stato parlamentare europeo dal 1994 al 1999. La societa’ dove l’ex dirigente del Pds tiene il 9,5% della proprieta’ a sede all’Aquila in Abruzzo. I particolari vengono svelati oggi dai giornalisti del Corriere dell’Umbria Alessandro Antonini e Francesca Marruco . Baldarelli e’ conosciuto molto anche in Umbria dove spesso e’ venuto a trovare diversi amici e compagni di partito.