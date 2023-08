Citta’ della Pieve, aggressione a 16enne: denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve perché ritenuti presenti responsabili della aggressione in seguito alla quale un 16enne è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale di Perugia. Il fatto è avvenuto a Po Bandino, nel Comune di Città della Pieve. L’accusa è lesioni personali in concorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia.