Perugia, applicazione delle misure di prevenzione: emanati tre ammonimenti

PERUGIA – Nell’ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Perugia, nei decorsi giorni, ha complessivamente emesso, Nr.3 Ammonimenti di cui 2 per atti persecutori in ambito condominiale ed 1 per violenza domestica, ed ha presentato al Tribunale di Perugia nr.2 richieste di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di indiziati di aver commesso il reato di atti persecutori.

Gli ammonimenti per il reato di atti persecutori sono stati emessi a carico dei seguenti soggetti: