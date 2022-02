Perugia, minaccia e prende a pugni i militari in un centro commerciale: denunciata 38 enne

I militari impegnati a Perugia nel progetto “Strade Sicure” notano una donna, di origini brasiliane, 38enne, in un anfratto nelle vicinanze di un centro commerciale in via Settevalli. Si avvicinano e chiedono di vedere i documenti. Alla loro richiesta la donna reagisce con veemenza, inizia a minacciarli e a insultarli fino a strattonarli. A quel punto i militari chiamano la polizia che interviene immediatamente sul posto con una volante. Mentre veniva identificata ha iniziato ad aggredire anche i poliziotti tentando di colpirli con calci e pugni. Presa e portata in Questura, la 38enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Alla donna è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Perugia.