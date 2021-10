Polfer Terni, rintracciati 3 minorenni allontanatisi arbitrariamente da una struttura dove erano stati collocati

12 rintracci in poche ore dalla Polizia ferroviaria delle Marche, Umbra e Abruzzo. In particolare, a Terni, la Polfer ha rintracciato 3 minori egiziani allontanatisi arbitrariamente da una struttura dove erano stati collocati. I giovani stranieri sono stati affidati al responsabile di un centro di accoglienza minori sita nel territorio ternano. Ad Ancona, invece, in stazione, su segnalazione dei colleghi del Commissariato di Faenza, i poliziotti hanno rintracciato un minore italiano, allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione, che poi è stato riaffidato ai genitori.