Terni, 33enne colpito alla testa con una bottiglia: aggredito da 3 stranieri che volevano i soldi

Un ternano di 33 anni è stato aggredito in centro da tre stranieri che gli hanno chiesto i soldi. Al suo rifiuto uno dei tre lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine i tre sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Il 33ene è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Terni per le cure necessarie. L’aggressione è avvenuta in via Gradassi Luzi a due passi da Porta Sant’Angelo. Per fortuna le condizioni del ferito non sono state ritenute gravi. Sulla vicende indaga la Questura di Terni che ha raccolto la testimonianza della vittima . Elementi utili all’indagine potrebbero arrivare dalle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona. Purtroppo episodi simili si ripetono sempre più con maggiore frequenza.