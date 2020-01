Terni, assalto alla banca Intesa Sanpaolo col taglierino.

Attimi di paura oggi pomeriggio per una rapina alla filiale della banca Intesa Sanpaolo di Borgo Rivo di Terni. Due banditi , italiani, armati di taglierino e incappucciati, sono entrati prepotentemente in banca mentre c’erano anche alcuni clienti. Uno dei due e’ saltato in piedi sul bancone urlando e chiedendo al direttore di tirare fuori tutti i soldi. La chiusura computerizzata della cassaforte ha impedito ai malviventi di prendere il bottino. A quel punto i due malviventi sono scappati a piedi . Il tutto e’ durato , secondo le prime testimonianze, una decina di minuti. Ora e’ caccia ai banditi con decine di volanti della Polizia e dei Carabinieri che stanno setacciando ogni angolo della citta’ tenendo sotto controllo le vie di uscita.