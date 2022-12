Terni, in rianimazione ciclista dopo scontro con un auto

Un ciclista di 41 anni è rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro con un’auto alle porte di Terni. E’ ora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all’Ospedale Santa Maria. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, la vettura procedeva sulla strada Marattana e ha quindi svoltato per immettersi sulla E45. Il ciclista proveniva invece dalla direzione opposta di marcia. La persona alla guida dell’auto si è subito fermata e ha prestato i primi soccorsi all’uomo. Poi trasportato in ospedale dal 118.