Dopo le piogge, il freddo

La prima perturbazione di questo mese di dicembre appena iniziato ha portato precipitazioni di nuovo abbondanti in molte aree del centro-nord (Toscana, Emilia Romagna e Marche in particolare) e oggi martedi 3 dicembre sta sfilando verso le regioni meridionali attenuandosi ulteriormente, la pressione atmosferica nel contempo è in graduale aumento su tutto il centro-nord, portando ampie schiarite e una leggera ventilazione nord-orientale tanto che anche le temperature sono il calo di qualche grado. Nei prossimi giorni al centro-nord la pressione tenderà a mantenersi elevata tanto da impedire alla depressione nord africana in evoluzione sulle coste algerine ad interessare queste aree del paese, dove avremo fino a domenica 8 un tempo senza precipitazioni con cielo da sereno a poco nuvoloso con però nebbie nelle pianure; invece la depressione riuscirà a portare la sua influenza sulla Sardegna con piogge intense domani mercoledi e giovedi e in parte sulle regioni meridionali con fenomeni però meno intensi. Poi dall’inizio della prossima settimana avremo il ritorno delle correnti perturbate atlantiche , questa volta più fredde con un calo termico significativo.

Sull’Umbria la prima perturbazione di dicembre ha portato,( ieri) piogge anche estese sui settori settentrionali della regione più sparse altrove, comunque con accumuli compresi tra 15 – 30 mm , mentre oggi martedi 3 l l’aumento della pressione atmosferica e la ventilazione orientale sta portando un deciso miglioramento con schiarite ampie e una diminuzione delle temperature. Ora il prosieguo della settimana si presenta sulla regione con un tempo da poco nuvoloso al massimo variabile senza precipitazioni di rilievo , mentre la debole ventilazione orientale, presente anche nei prossimi due giorni, riuscirà a tenere lontano il rischio incombente della formazione di nebbie nelle valli e pianure della regione che invece potrebbero presentarsi in coincidenza con il prossimo fine settimana dell’Immacolata. Poi da lunedi 9 anche sull’Umbria torneranno a prevalere le correnti perturbate atlantiche con altre precipitazioni in arrivo. gianfranco angeloni Perugia Meteo