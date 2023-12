Meteo in Umbria, temperature in aumento nel fine settimana

Negli ultimi giorni il flusso di correnti atlantiche, in seno al quale scorrono le perturbazioni, si è spostato più a nord interessando più direttamente l’Europa centrooccidentale fino all’area alpina oltre confine con precipitazioni abbondanti e temperature decisamente al di sopra delle medie del periodo. Sulla penisola italiana le correnti atlantiche con un andamento mediamente nord-occidentale hanno portato deboli precipitazioni e nebbie, tuttavia da domani mercoledi 13 , l’ultima di questo treno di perturbazioni, tenderà ad entrare nel Mediterraneo centrale interessando da nord a sud tutta la penisola italiana, al suo seguito le temperature saranno in diminuzione e torneranno su valori più vicini a quelli medi del periodo. Pertanto, per quanto riguarda le previsioni: per domani mercoledi 13 al nord e al centro nuvolosità estesa con precipitazioni più insistenti sul levante ligure, il triveneto, l’alta Toscana, si potranno avere nevicate sui rilievi alpini intorno ai 1200 metri e su quelli appenninici al di sopra dei 1500 -1700 metri con quota neve in calo per giovedi 14, quando avremo un deciso miglioramento al nord e ancora una variabilità a tratti perturbata al centro sud e Sicilia . Poi, da venerdì 15, e anche per tutto il prossimo fine settimana, la pressione atmosferica sarà in rapido aumento su tutta l’Europa occidentale e quindi anche sull’Italia assisteremo ad un generale miglioramento del tempo con prevalenza di nebbie al nord e correnti settentrionali sul resto della penisola.

Sull’Umbria le correnti atlantiche negli ultimi due giorni hanno sì portato nuvolosità a tratti anche estesa con pioviggini, ma soprattutto hanno fatto aumentare di 10 gradi le temperature portandole al di sopra delle medie del periodo. Da domani mercoledi 13 anche sull’Umbria si faranno sentire gli effetti della perturbazione con nuvolosità sempre più compatta e precipitazioni più probabili dal pomeriggio sera; precipitazioni che a carattere intermittente continueranno anche durante la giornata di giovedi 14, ma la tendenza è quella di generale miglioramento dalla serata. Nella giornata di giovedi le temperature saranno in calo e qualche locale nevicata potrà aversi sui rilievi appenninici . Poi da venerdì 15 e poi anche nel corso del prossimo fine settimana il tempo subirà una generale stabilizzazione con correnti moderate o deboli settentrionali e temperature in aumento nei valori massimi a partire da domenica. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo