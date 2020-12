In Umbria scendono le temperature, tempo perturbato e con precipitazioni

Oggi 1 dicembre, secondo il calendario meteorologico mondiale inizia la stagione invernale, e in coincidenza proprio con il calendario su tutta l’Europa è in atto un generale peggioramento del tempo a causa dell’azione del vortice polare che con una propaggine andrà ad insediarsi nei prossimi giorni tra le Isole Britanniche e il mar del nord, questo significa che una serie di perturbazioni a carattere freddo verranno pilotate in direzione dell’Europa centrale, avendo come obiettivo finale il Mediterraneo centrale e quindi la penisola italiana che pertanto si appresta ad essere interessata da una fase di tempo per lo più perturbato piuttosto lunga . Andando con ordine : oggi 1 dicembre un primo fronte freddo irromperà sul centro-nord dell’Italia attivando subito una depressione sulle regioni centrali che porterà su queste regioni tra oggi (martedi 1)e domani (mercoledi 2) precipitazioni anche intense e a carattere nevoso a quote collinari su Emilia Romagna e al di sopra degli 800-1000 metri anche sui rilievi appenninici centro-settentrionali. Poi, per giovedi 3 e prima parte di venerdi 4 avremo un temporaneo miglioramento, in attesa da venerdi pomeriggio di un intenso peggioramento che si protrarrà per tutto il fine settimana con precipitazioni talora abbondanti su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Triveneto e con abbondanti nevicate sui rilievi alpini e appenninici settentrionali, localmente nevicate anche in pianura padana tra Piemonte, Lombardia ed Emilia , spireranno venti forti di libeccio sul settore tirrenico. Le temperature in sensibile calo da oggi sia al nord che al centro , invece saranno in lieve ripresa nei prossimi giorni.

Sull’Umbria già da oggi 1 dicembre il tempo è in deciso peggioramento con nuvolosità estesa e precipitazioni in graduale intensificazione assumendo carattere nevoso al di sopra degli 800-1000 metri. Per domani, mercoledì 2, ancora precipitazioni sparse di nuovo in intensificazioni a partire dal pomeriggio con nevicate abbondanti al di sopra dei 1000-1200 metri. Giovedì 3 giornata con tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti e residue precipitazioni al mattino, poi venerdì 4 progressivo peggioramento con venti sostenuti di libeccio e precipitazioni anche intense dal pomeriggio, mentre la quota neve sarà in temporaneo rialzo fino ai 1400 -1500 metri. Per tutto il prossimo fine settimana sulla regione avremo tempo perturbato con precipitazioni che potranno risultare anche abbondanti e le eventuali pause e schiarite avranno carattere temporaneo. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo