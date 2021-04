Sanità, arriva dal Friuli il nuovo direttore regionale che sostituirà Dario: Massimo Braganti

Anche il nuovo direttore regionale Salute e Welfare della Regione arriva da fuori. Più precisamente viene dal Friuli Venezia Giulia dove sta svolgendo la funzione di direttore generale dell’Azienda sanitaria locale integrata con l’Università. Classe 1958, nato a San Sepolcro, laureato in Economia e Commercio, Massimo Braganti sarà il nuovo numero uno della sanità umbra e prenderà il posto di Claudio Dario. Braganti ha già svolto la sua attività in Umbria nel ruolo di commissario straordinario dell’Asl Umbria 2, dal luglio 2019 al dicembre dello stesso anno. In precedenza è stato direttore amministrativo delle Asl di Prato, Grosseto e Firenze e della Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze. Alla scadenza della sua nomina a commissario straordinario della Asl Umbria 2 , luglio-dicembre 2019, non fu confermato dalla giunta regionale Tesei, la stessa che oggi lo ha nominato direttore regionale. Sembra che a sostenere la sua candidatura sia stato proprio l’assessore regionale Luca Coletto con altri che avrebbero preferito una scelta diversa. Alla fine Coletto si sarebbe imposto con decisione piegando tutte le obiezioni e perplessità di alcuni della sua maggioranza. Ora resta soltanto la scelta del nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dopo la nomina del nuovo direttore amministrativo avvenuta nei giorni scorsi.