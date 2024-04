Meteo in Umbria, giornate soleggiate e temperature sopra la media

Dopo le abbondanti piogge che durante il ponte pasquale si sono abbattute soprattutto al nord (area alpina ) e solo in parte al centro e quasi per niente al sud e Sicilia, il tempo tende a una generale stabilizzazione , grazie all’aumento della pressione . Alta pressione che durante il fine settimana tenderà ad aumentare con un contributo anche nord africano e che, poi, proseguirà almeno fino al 9-10 aprile, con giornate ampiamente soleggiate e temperature in generale aumento anche al centro nord, dove verranno superati agevolmente anche i 23-25 gradi.

Sull’Umbria, dopo la sciroccata pasquale con sabbia, per pasquetta le piogge hanno interessato a tappeto tutto il territorio regionale con accumuli importanti che nell’area del Trasimeno hanno superato anche i 35mm , una vera boccata di ossigeno per l’area del lago non particolarmente interessata dalle precedenti precipitazioni. Ora il tempo è migliorato già nella giornata di ieri 2 e dopo i passaggi nuvolosi di oggi senza peraltro precipitazioni , da domani giovedi 4 tenderà ad una generale stabilizzazione con giornate ampiamente soleggiate e temperature che saranno in graduale aumento. Poi per il fine settimana, con l’alta pressione in rinforzo e i massimi proprio sopra la regione avremo un anticipo di primavera inoltrato con temperature massime che potranno superare anche localmente i 25 gradi. Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna del tempo stabile e soleggiato , mentre dovremmo aspettarci un moderato cambiamento intorno al 9-10 aprile.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo