Meteo in Umbria, proseguono le precipitazioni

Il treno di perturbazioni dal nord atlantico diretto verso il Mediterraneo centro-occidentale non sembra rallentare neanche durante la prima settimana di marzo e pertanto altre importanti precipitazioni continueranno ad interessare la penisola italiana anche nel corso di questa settimana. Vediamo sinteticamente di focalizzarci sui momenti principali dell’evoluzione del tempo dei prossimi giorni tenendo conto che il periodo (fino al prossimo fine settimana compreso) è sostanzialmente perturbato favorevole alle precipitazioni ancora nevose e abbondanti su tutto l’arco alpino con temperature stazionarie e piogge soprattutto su Liguria, alta Toscana , Emilia , Triveneto, ma anche Lazio e Campania dove potremmo avere delle criticità frequenti. Nel dettaglio: domani martedì 5 precipitazioni sparse al centro nord con schiarite più ampie al centro, ma dalla sera nuova intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni a partire da nord.ovest ed estensione delle precipitazioni per mercoledi al centro e Campania , meglio il tempo all’estremo sud e Sicilia dove le temperature saranno di nuovo in aumento. Poi, per giovedi e venerdi breve pausa con prevalenza di schiarite e anche ampie un po’ su tutto il paese con rischio di precipitazioni scarso, ma dalla serata di venerdì e poi per tutto il fine settimana la penisola italiana sarà interessata da una nuova intensa perturbazione che per almeno tre giorni darà luogo ancora a precipitazioni abbondanti in particolare al centro nord e Campania e Sardegna comprese, le temperature sebbene con lievi oscillazioni non subiranno variazioni significative

Sull’Umbria le precipitazioni, sempre di moderata intensità ma con frequenza ormai giornaliera, continuano ad interessare la regione apportando importanti benefici a tutti i sistemi naturali ma anche antropici come l’agricoltura e allontanando così lo spettro di una nuova siccità alle porte. Nei prossimi giorni ,avremo altre precipitazioni a fasi alterne: solo piovaschi per domani martedì 5, mentre altre piogge organizzate le avremo per mercoledi 6. Guardando ancora più avanti: per giovedi e venerdi, avremo forse le giornate migliori di tutta la settimana con ampie schiarite e temperature miti primaverili, scarse o del tutto assenti saranno le precipitazioni. Poi, invece per il fine settimana, da sabato 9 e soprattutto domenica 10, tempo ancora perturbato con frequenti precipitazioni anche intense torneranno su tutta la regione e con nevicate sulle cime dell’appennino.

Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo