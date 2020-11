Nei prossimi giorni in Umbria prevalenza di sole e temperature miti

L’irruzione fredda, la prima dell’anno, ha attraversato la penisola riportando le temperature su valori più consoni alla stagione e ora ha raggiunto le estreme regioni meridionali dando vita ad una area depressionaria diretta, nelle prossime ore, nell’entroterra tunisino ma continuerà ugualmente ad influenzare il tempo, ancora per 48 ore, su Puglia meridionale, Calabria e soprattutto Sicilia dove si prevedono precipitazioni intense e talora abbondanti. Sul resto del paese, grazie al rapido aumento della pressione atmosferica, già sabato 21, il tempo è in netto miglioramento con nuvolosità residua sull’area appenninica centrale e venti forti di tramontana in risoluzione comunque durante la giornata. Per domenica 22, tempo di nuovo stabile al nord e su gran parte del centro con prevalenza di sole e possibili gelate sulle aree pianeggianti del nord e centro nelle prime ore del mattino, ma durante la giornata le temperature saranno di nuovo in aumento, invece al sud ed in particolare sulla Sicilia orientale e Calabria ionica tempo perturbato con piogge e temporali anche forti, miglioramento a partire da lunedì. Per l’inizio della prossima settimana il consolidamento dell’alta pressione riporterà tempo stabile e soleggiato con nebbie di nuovo sulle pianure del nord.

Sull’Umbria il fronte freddo ha portato si scarse precipitazioni ma un repentino abbassamento delle temperature con la comparsa della prima neve sulle aree montane appenniniche, il freddo è stato maggiormente percepito anche a causa dei forti venti di tramontana che anche sabato 21 interesseranno la regione, tuttavia saranno in rapida e generale attenuazione dalla serata. Domenica 22 novembre tempo per lo più stabile e soleggiato con possibili locali gelate al mattino nelle aree vallive appenniniche, mentre le temperature massime saranno in aumento. Anche per i primi giorni della settimana continuerà il tempo anticiclonico con prevalenza di sole e temperature miti durante la giornata.