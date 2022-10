Meteo in Umbria: tempo incerto nei prossimi giorni

La prima settimana di ottobre va a concludersi con l’alta pressione protagonista del tempo in Italia che ci ha portato, dopo le piogge abbondanti di settembre, giornate soleggiate e asciutte con temperature molto gradevoli. Ora, da domenica 9, assisteremo ad una graduale diminuzione della pressione atmosferica ad iniziare dai settori occidentali e dall’area alpina con graduale aumento della nuvolosità dapprima alta e sottile e poi anche media bassa . Per domani sabato 8, ancora prevalenza di cieli velati o al più nuvolosi senza precipitazioni di rilievo o al massimo qualche piovasco o rovescio sulla Sardegna. Poi, per domenica aumento della nuvolosità con possibilità di piogge sparse al nord e sull’area centrale tirrenica, le temperature saranno in lieve calo nei valori massimi. Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un tempo prettamente variabile con annuvolamenti anche temporaneamente estesi associate a piogge sparse o locali temporali più probabili sull’area tirrenica e al nord in un contesto di temperature, viste le correnti prevalenti occidentali, ancora miti. Per un probabile cambiamento più consistente, su scala europea, dovremmo aspettare intorno alla fine della prossima settimana, quando correnti perturbate nord atlantiche tenderanno di nuovo ad interagire, come è successo più volte nel mese scorso, con aria più mite presente nel mediterraneo centro occidentale.

Sull’Umbria dopo le abbondanti piogge di settembre la prima settimana di ottobre sta scorrendo all’insegna del tempo stabile e soleggiato con le prime nebbie mattutine lungo le vallate . Anche per domani poco cambia con nuvolosità alta e sottile più estesa ma non sono previste precipitazioni, che invece a carattere sparso e locali potremmo averle nella seconda parte di domenica 9. Poi, all’inizio della prossima settimana avremo un incremento della nuvolosità che a tratti sarà anche intensa e capace di produrre locali piogge o rovesci ; anche nei giorni a venire il tempo rimarrà improntato sulla variabilità sempre in un contesto di temperature miti e gradevoli .