Dopo le dimissioni di Cristofani il Pd cerca una via d’uscita: riunione urgente questa sera convocata da Bori

A 24 ore dalle dimissioni di Sauro Cristofani da segretario comunale del Pd di Perugia il partito si riunirà questa sera per cercare una via d’uscita. La mattina dopo le dimissioni nel partito si respira un’aria pesante. Il segretario regionale Tommaso Bori ha convocato in quattro e quattr’otto i consiglieri comunali del Pd, il presidente dell’Assemblea cittadina e la segreteria. Il Pd è di fronte ad un bivio: spunta l’ipotesi di un commissariamento del partito. Una scelta che escluderebbe completamente l’assemblea comunale democratica con il rischio di esasperare ancora di più i contrasti all’interno del partito. Sicuramente in queste ultime ore il clima si è inasprito malgrado l’uscita soft di Cristofani. Molti denunciano i modi con cui si è arrivati alla scelta della Vittoria Ferdinandi, giovane impegnata nel mondo del sociale e direttrice del ristorante “Numero zero” che impiega un gruppo di ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi mentali. La Ferdinandi sarebbe stata scelta dalla coalizione “Un Patto avanti”, composta da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi sinistra, Psi e Civici di Andrea Sisti. In realtà, nelle ultime ore i socialisti hanno sollevato diverse obiezioni sulla candidatura della Ferdinandi. Nel Pd, invece, in molti sottolineano l’assenza di una discussione interna sulla scelta della candidata sindaco. In assemblea comunale il nome della Ferdinandi non sarebbe stato mai fatto e nessuna delega sarebbe stata data per scelte non condivise. Dopo l’incontro di questa sera si capirà meglio la strada che i democratici perugini intraprenderanno nelle prossime ore. Secondo indiscrezioni delle ultime ore sembra che la coalizione “Un Patto avanti” chiederà ufficialmente alla Vittoria Ferdinandi la sua disponibilità che, sostiene l’Ansa, al momento viene data per praticamente certa.