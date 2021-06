L’ Umbria raggiungerà l’immunità di gregge il 12 settembre. Altre regioni già a fine agosto

L’ Umbria sta andando ad una velocità contenuta. Altre regioni invece stanno andando meglio e hanno già vaccinato una buona parte di residenti. È questo il quadro che emerge dai dati dell’ultima settimana di inoculazioni. Con questa proiezione la Campania raggiungerebbe il 20 agosto prossimo il traguardo più atteso di questa lunga emergenza sanitaria: l’ immunità di gregge. Infatti a questa velocità di inoculazioni, oltre alla Campania (20 agosto), anche Abruzzo e Lombardia (24 agosto), Puglia (26 agosto), Molise (29 agosto) e Lazio (30 agosto) raggiungerebbero prima di fine agosto il 70% di cittadini coperti a ciclo completo. L’ Umbria , secondo queste proiezioni, è in ritardo e dovrebbe raggiungere l’immunità di gregge il 12 settembre. Naturalmente si tratta di una tendenza anche se le stime vengono considerate molto attendibili. La curva di una prima immunità di gregge, fissata al 70% della popolazione, è stata ottenuta calcolando la platea di cittadini già coperti con doppia dose incrociandoli con l’ andamento dell’ultima settimana di inoculazioni, individuata Regione per Regione, di cui è stata fatta una media proiettata nei prossimi tre mesi. Le incognite dell’analisi sono almeno due: che le forniture si mantengano costanti come adesso e che il tasso di adesione alla campagna vaccinale rimanga inalterata. Anche ieri il generale Figliuolo ha chiesto di velocizzare le somministrazioni in modo che Regioni un po’in affanno, come l’ Umbria, siano incentivate a fare di più e meglio. Ieri Figliuolo ha detto di ritenere realistico arrivare all’80% di immunità entro metà settembre su una platea di 54,3 milioni di italiani dai 12 anni in su. Al momento mancano oltre 18 milioni di cittadini che non hanno ricevuto neanche una dose e altri 11 milioni che devono fare solo il richiamo. Per quanto riguarda le Regioni vicine le Marche dovrebbero raggiungere l’ immunità di gregge il 4 settembre, il Lazio il 30 agosto, la Toscana il 14 settembre.