Nuova società regionale, l’opposizione alla Tesei: “Assunzioni inopportune”. Ammesso alla prova ex Amministratore di Umbria digitale

” Da principale attore di un processo di fusione, quale amministratore di una delle due aziende protagoniste, a candidato per un posto da dirigente nell’azienda neonata”. E’ la denuncia fatta dai consiglieri regionali del Pd Simona Meloni, Tommaso Bori, Michele Bettarelli e Fabio Paparelli. Per i quattro dem si tratta di “un pasticcio dalla scarsa opportunità formale e politica, un nuovo episodio del tutto discutibile, dopo le anomalie concorsuali in Umbria Digitale e Umbria Salute”. L’opposizione, quindi, torna “sulle procedure concorsuali per Punto zero Scarl,” che prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre figure dirigenziali. I consiglieri regionali del Pd chiedono alla presidente Tesei e all’assessore Fioroni ” se ritengono opportuno e legittimo che l’Amministratore Unico, peraltro ancora in carica alla data del concorso, di una società che ha ricoperto il ruolo di attore principale nel processo di fusione per incorporazione di Umbria Digitale in Umbria Salute e Servizi, oggi Punto zero S.ca.r.l, partecipi ad un concorso bandito dalla stessa società incorporante. Il quesito – dicono i quattro consiglieri regionali – è come interpretare la futura assunzione di tre figure di tipo dirigenziale, in coerenza con quanto più volte dichiarato, circa il contenimento dei costi come prima finalità della suddetta fusione”. C’è un particolare che chiedono di sapere: ” Se la Società Punto Zero ha in essere rapporti di consulenza o analoghi con l’ex Amministratore Unico di Umbria Digitale”. I consiglieri, dopo aver ricostruito il processo di fusione per incorporazione della società Umbria Digitale in Umbria Salute e Servizi, che contestualmente ha assunto la denominazione di “Punto Zero S.c.ar.l” a decorrere dal 1 gennaio 2022, ricordano che a guidare il processo sono stati “gli (ex) amministratori unici di Umbria Salute, Giancarlo Bizzarri, e di Umbria Digitale, Fortunato Bianconi, affiancati dagli assessori regionali allo sviluppo economico Michele Fioroni e alla sanità Luca Coletto, i quali di concerto, hanno lavorato anche alla ridefinizione del nuovo organigramma aziendale della società Punto Zero, per la quale è stato indicato come Amministratore Unico il dottor Bizzarri, ex Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi”. Proprio in questo contesto – affermano Meloni, Bori, Bettarelli e Paparelli – ” si inserisce la selezione indetta da Umbria Salute , ora Punto Zero, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti”. Alla selezione, la cui scadenza era fissata il 20 dicembre, risulterebbero pervenute cinque domande. ” Tra gli ammessi alla prova scritta – sottolineano i quattro – c’è l’ex Amministratore Unico di Umbria Digitale Fortunato Bianconi, colui che, di concerto con l’Amministratore Unico di Umbria Salute, oggi Amministratore Unico di Punto Zero, ha guidato direttamente il processo di fusione tra le due società. Un fatto – concludono i consiglieri del Pd – che riteniamo essere inopportuno e per cui probabilmente dovrebbe essere applicata la condizione ostativa all’assunzione, espressa dal bando”.