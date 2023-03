Tragedia in vacanza, muore neonato di due mesi: disgrazia in Turchia per una coppia di Passignano sul Trasimeno

Lo hanno messo a dormire e lo hanno ripreso in braccio che era morto. Una vera e propria tragedia quella avvenuta in Turchia, dove una coppia di Passignano sul Trasimeno stava passando qualche giorno di relax. Mamma e papà hanno perso il loro piccolo, di appena due mesi. A riportare la drammatica notizia è il quotidiano “La Nazione”. Una morte improvvisa, un decesso definito dalla scienza Sids (Sudden Infant Death Syndrome), che tutti conoscono come la “morte in culla”. I genitori del piccolo si sono accorti che il neonato non respirava più, hanno provato fino all’ultimo di rianimarlo ma tutto è stato inutile. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo non c’era più nulla da fare. La coppia è molto conosciuta e apprezzata a Passignano sul Trasimeno, ha un altro bambino e aveva deciso di andare a visitare Istanbul. Una piccola vacanza. Il feretro dovrebbe rientrare a Passignano sul Trasimeno lunedì prossimo mentre il sindaco Sandro Pasquali ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni previste per il fine settimana.