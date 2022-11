Elezioni Rsu alla Knoll di Foligno: netta vittoria della Fillea Cgil

Vince la Fillea Cgil alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Knoll di Foligno, multinazionale leader nel settore dell’arredamento, che conta circa 120 dipendenti. Altissima la partecipazione dei lavoratori al voto, circa il 90% degli aventi diritto. La Fillea Cgil ha ottenuto oltre il 56% delle preferenze, risultando quindi, ancora una volta, il primo sindacato.

“Determinanti per la conferma della Fillea Cgil sono stati l’impegno e la costanza dimostrati dai delegati, fondamentali nello svolgere un ruolo così delicato e decisivo nella contrattazione collettiva a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori”, commentano entusiasti del risultato Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil dell’Umbria e Carlo Manni, funzionario Fillea, sottolineando l’importanza delle rappresentanze sindacali in azienda e la necessità di un loro potenziamento.

“L’attività sindacale svolta in questi anni – prosegue Masciarri – non è altro che l’espressione più tangibile della confederalità dell’ organizzazione, dell’azione a tutela degli interessi generali dei lavoratori, della solidarietà nel lavoro, frutto di una riflessione critica e matura circa la necessità di un rilancio dell’impegno sia della politica che delle forze sociali in un momento così critico per l’economia e l’occupazione. Lo splendido risultato – conclude la segretaria generale – evidenzia, ancora una volta, come la Fillea Cgil dell’Umbria sia tutti i giorni al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori”.